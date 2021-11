'Me casé, pero nunca he podido olvidar a mi amor del colegio'

Estaba a la mitad de mi último año de bachillerato. Nos presentó Dayana, éramos amigas en el colegio. Su nombre era Richard y estaba en compañía de un muchacho de nuestra edad, creo que se llamaba Julio. Fue un encuentro muy casual; como dirían comúnmente, ‘nada del otro mundo’.

Días después pasó algo inesperado, como de película: yo estaba esperando en un paradero de bus y Richard pasó en su motocicleta por mi lado. Al notar mi presencia, se detuvo. Desde un principio fue coqueto. Me saludó y se ofreció a llevarme a mi destino. No lo conocía de nada. Aun así, accedí.

En el camino hablamos de varias cosas, las cuales no recuerdo con claridad, e intercambiamos teléfonos. Debo confesar que yo no era consciente de las vueltas que daría mi vida a raíz de ese pequeño suceso.

‘¿Y si lo hubiese considerado mejor?’

A partir de ese momento, siempre estuvimos en contacto. Me invitaba a pasear frecuentemente y la relación escaló de amistad a romance en poco tiempo. Finalmente, en una oportunidad, nos besamos y nos hicimos novios.

Facebook Twitter Linkedin

'Aunque él intentó persuadirme, no di ni un solo paso atrás'. Foto: iStock

La relación marchó bien: salíamos, estuve un par de veces en su casa, él me visitaba y eso me gustaba mucho. Recuerdo que mi hermana Elena nos apoyaba y era nuestra celestina. Así pasó el tiempo hasta que ambos nos graduamos del colegio y yo comencé a trabajar.



Empezó a manifestarse cierta lejanía y yo no sabía por qué. En ese tiempo conocí a alguien más, Mauricio. Era muy amable y atento, lo que me gustó. Durante una cita de trabajo nos besamos y eso me puso en una situación muy compleja.



Nunca me consideré una persona ‘aguas tibias’, tomé una decisión y terminé con Richard: le dije que me iba a estudiar al exterior; no fui capaz de confesarle que lo dejaba por alguien más. Aunque él intentó persuadirme, no di ni un solo paso atrás.

(Más en #MensajeDirecto: 'Entre primo y primo más me arrimo' ... y yo me enamoré).



¿Cómo sería mi vida ahora si lo hubiese considerado mejor?



Días después de la ruptura, sus amigos me vieron con Mauricio y la mentira se cayó. No fueron necesarias las palabras, él comprendió el verdadero motivo de mi decisión. Para mí, ese había sido el final... uno muy doloroso, por cierto.



Mi relación con Mauricio no fue la mejor. Hoy en día, y después de todo lo que ha sucedido, puedo decir que me equivoqué. El noviazgo terminó más rápido de lo que comenzó.

‘Manipulaciones del destino’

Tiempo más tarde tuve la oportunidad de volver a hablar con Richard. Me enteré de que ya no vivía en mi ciudad, pero siempre se hacía presente vía telefónica en cumpleaños y fechas especiales. Yo también me mantenía en contacto con él. Cada vez que regresaba me contactaba y salíamos. Debo confesar que no eran simples salidas amistosas: departíamos en citas y nos besábamos.

Facebook Twitter Linkedin

'Les deseo mucha felicidad, murmuré'. Foto: iStock

Mi historia de amor con él siempre me pareció de película. En verdad, había coincidencias que parecían manipulaciones del destino. Por ejemplo, durante un viaje en bus intermunicipal resultó que, de los cientos de conductores de flota que existen, el que iba manejando en la mía era un vecino suyo.



Para mi sorpresa, me contó que Richard se había casado meses atrás. No puedo explicar la conmoción, la tristeza, el enojo y las mil emociones que pasaron por mi cabeza. Las podía sentir por todo mi cuerpo y me percaté de que me estaba sonrojando.



(Más en #MensajeDirecto: 'Dos novios me dejaron para casarse con otras mujeres').



El desafortunado portador de las malas noticias, quien sirvió como catalizador de tan grande decepción, me preguntó si me encontraba bien. Al final fingí que solo era la sorpresa por el ‘magno’ evento. "Les deseo mucha felicidad", murmuré.

‘Del café al bar y del bar a la alcoba’

Tiempo después, y mientras pasaba por cierto ‘duelo’ a raíz de esta situación, mi hermana Elena falleció. Richard se enteró y se comunicó conmigo para expresarme su más sentido pésame, por lo que seguimos en contacto.



Cuando salió de vacaciones del trabajo decidió volver a nuestra ciudad natal para visitar a su familia y aprovechó para invitarme a tomar un café. Como era de esperarse, el café se volvió un bar y el bar se volvió una alcoba.



No solo volvió a suceder, ‘se convirtió en paisaje’. A pesar de que todo era a escondidas, fue una época maravillosa, perfecta: nos llamábamos todos los días y él viajaba a verme. Incluso, en varias oportunidades yo también lo visité.

Facebook Twitter Linkedin

'Me di cuenta de que yo me había convertido en su amante'. Foto: iStock

Alguna vez, cuando venía a mi ciudad, sufrió un accidente en su motocicleta - Sí, aún tenía la moto-. Aunque se lastimó la muñeca izquierda, lo que le generaba un dolor increíble, decidió continuar su viaje. Según me dijo, quería verme y no podía desperdiciar la oportunidad.



Era espectacular. Con él me sentía completa y estoy segura de que él también lo sentía así. Viajábamos a otros lugares, tomábamos el bus juntos y simulábamos no conocernos, nos quedábamos en su hotel disfrutando de nosotros mismos. La relación era intensa y puedo decir que lo que ocurría en esas cuatro paredes de una habitación es todo lo que una mujer necesita.



(Más en #MensajeDirecto: Destruí mi matrimonio por una amante en el trabajo).



Sus constantes visitas a la ciudad generaron cierta suspicacia entre los familiares más cercanos de Richard, más específicamente su madre y sus hermanas. Incluso, en una ocasión, no pudimos evitar ser vistos hablando. Ya empezaban a sospechar, pero nosotros decidimos continuar. Eso sí, con mayores precauciones.



En ese punto me di cuenta de que yo me había convertido en su amante y, a pesar de que él no tenía hijos y su relación no marchaba bien, sabíamos que estaba mal. Aun así, lo que sentíamos era más fuerte: él me decía que me amaba y que quería estar conmigo.

‘Me cansé’

Sé que dije que era perfecto porque así se sentía cuando estábamos juntos, pero soy consciente de que no lo era. Me dolía cuando me decía que, a pesar de que su matrimonio estaba mal, necesitaba tiempo para terminarlo.

Facebook Twitter Linkedin

'Escuché rumores de que Richard estaba diciendo que mi presencia en su vida había sido irrelevante'. Foto: Istock

Yo le di tiempo, juro que le di tiempo, pero nunca tomó una decisión. Me cansé. Ese fue el punto de quiebre. La gota que derramó el vaso llegó durante una Navidad. Su mujer intentó contactarse conmigo para averiguar si él y yo teníamos algo.

(Más en #MensajeDirecto: Tuve un amor prohibido, creí en sus promesas y me destruyó).

Bueno, fueron dos gotas las que derramaron el vaso, ya que también escuché rumores de que Richard estaba diciendo que mi presencia en su vida había sido irrelevante. Obviamente me indigné, pero no le pregunté. Fue ese el momento en el que decidí dejarlo.



Aproximadamente dos años después de que iniciamos nuestro ‘amorío’, le escribí un mensaje de texto explicándole que no quería volverlo a ver ni a tenerlo en mi vida. Le pedí que volviera a contactarme y todo terminó. Bueno, eso creí.

‘Justo el día de mi boda recibí una llamada de él’

Pensé que no lograría rehacer mi vida. Fue una relación muy intensa la que viví con Richard. Aun así, meses después, contraje un noviazgo estable con una persona que me propuso casarnos. Yo acepté.



Justo el día de mi boda recibí una llamada de Richard. Por supuesto, decidí ignorarla. Mi matrimonio, en el cual no hemos tenido hijos, ha sido feliz y mi esposo es un ser maravilloso. Con todo eso, siempre sentí, y sigo sintiendo, que hace falta algo en mi relación y en mi vida.



Pasaron los años y él me volvió a contactar por redes sociales: me contó que tiempo antes de mi matrimonio él se había separado. Dijo que por eso decidió llamarme, pero nunca obtuvo respuesta por mi parte.



¿Ya qué podía hacer? Ya era demasiado tarde.



Yo aproveché para preguntarle sobre los comentarios hirientes que había hecho sobre mí. Él aseguró que jamás habría sido capaz de decir esas cosas. Además, me reclamó el motivo por el cual yo no le había preguntado directamente en su momento. Llegamos a la conclusión de que fueron rumores mal intencionados para indisponernos. Y, al fin y al cabo, lograron su cometido.

Facebook Twitter Linkedin

'¿Ya qué podía hacer? Ya era demasiado tarde'. Foto: iStock

En ese entonces, Richard vivía en otro país y, en un viaje de vacaciones, decidió que nos viéramos de nuevo. Me visitó en el trabajo y, aprovechando que mis compañeros habían salido, me besó. Fue exactamente igual de intenso que siempre. Durante los días siguientes estuvimos hablando, nos encontramos un par de veces en privado y volvió a pasar ‘de todo’. Una vez más sabíamos que estaba mal y mi condición de casada lo hacía aún peor. Por respeto decidí no continuar.



(Más en #MensajeDirecto: La pareja que lleva 15 años junta pese a estar casados con otros).



Desde entonces, solo nos encontramos una vez más, cuando decidió volver al país para quedarse. Sellamos la despedida con un beso que yo inicié y así dimos por terminada casi una década de ires y venires que nos mataron y nos revivieron una y otra vez.



Actualmente, solo hablamos por redes sociales. Decidí nunca ir a visitarlo, a pesar de que me lo ha pedido en varias ocasiones, por obvias razones. Siempre me recuerda que seré esa persona importante en su vida, que permanezco constantemente en sus pensamientos y admito que él también en los míos. Pero, ¿qué puedo hacer? El destino nos llevó por caminos distintos.

*Nombres cambiados por petición expresa del autor.



*¿Tiene una historia de amor curiosa o poco común? Nos interesa conocerla y publicarla en #MensajeDirecto. Escríbala y envíela a los correos ricrev@eltiempo.com, natrui@eltiempo.com, margue@eltiempo.com o lauleo@eltiempo.com.



Una vez nos envíe su historia lo contactaremos. Debe tener un mínimo de extensión de dos hojas y un máximo de cuatro hojas.



LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y TENDENCIAS DIGITALES

EL TIEMPO

Más historias de #MensajeDirecto

Enamorarse de una monja y morir en el intento

Tuve un hijo con el hermano de un hombre casado al que quise

Sueño con una mujer a la que solo besé una vez

¡Sal de esa relación tóxica!: Carta a mi yo cuando tenía 18 años

Mi esposo no sabe que mi segundo hijo no es de él