Regresó #MensajeDirecto, un formato con el que EL TIEMPO busca darle un espacio a sus lectores para contar aquellas historias de amor o vivencias personales que se consideran poco comunes. Aunque usted no lo crea, alguien se identificará con su relato. No olvide que, en medio de las diferencias, todos reímos y sufrimos en el mismo idioma.



Conozca esta nueva historia de #MensajeDirecto.

Era junio de 2011. A unos cuantos días de casarme recibí un mensaje a mi celular de Laura*. Ver su nombre siempre me causaba emoción y anhelo. Un anhelo por estar juntos como lo habíamos intentado unos años atrás.



Me escribió para decir adiós y me deseó suerte en mi matrimonio con Estefanía.



Aprovechamos para decirnos cuánta falta nos hacíamos el uno al otro. La llama aún estaba encendida. Sin embargo, ninguno tomó la decisión de renunciar a la idea de rehacer su vida con otras personas.



(Más en #MensajeDirecto: 'Entre primo y primo más me arrimo' ... y yo me enamoré).

'Me escribió para decir adiós y me deseó suerte en mi matrimonio con Estefanía'. Foto: iStock

‘Un clavo no saca a otro clavo’

Conocí a Laura en 2006. Su mamá y la mía son conocidas y por eso nuestras vidas se cruzaron.



La llevaba los sábados a clase en la universidad. Cuando terminaba, nos quedábamos hablando, caminando, comiendo o haciendo cualquier cosa. Un día, ya muy enamorado, le pregunté si quería ser mi novia.

Fueron tres años de una relación en la que, a pesar de tropiezos, nunca faltó intensidad, amor y pasión.



El destino terminó separándonos. Laura tuvo que mudarse a otra ciudad para culminar su rural. Yo me fui a otra ciudad para tener un mejor puesto en la empresa en la que trabajaba.



(Le recomendamos: Destruí mi matrimonio por una amante en el trabajo).

'Yo le decía mi ‘Motosa’, y ella me decía mi ‘Motoso’. Éramos ‘los motosos'. Foto: iStock

Al poco tiempo de la ruptura, en 2011, Laura se enamoró y se casó. Duró 7 meses en aquel matrimonio.



Luego conocí a Estefanía a través de un proveedor de la empresa. Nuestro noviazgo fue de alrededor de 5 meses. Durante ese tiempo nunca discutimos. Nos casamos sin conocernos bien. Éramos casi que extraños. Fue un matrimonio de 6 años en el que descubrimos que teníamos visiones de la vida totalmente diferentes.



Estefanía conocía mi historia con Laura y, en el fondo, sabía de mi profundo amor por ella. Pero nunca llegó a pensar que nos reencontraríamos.

Un seudónimo me delató

'Creo que entre ese nombre y ‘Juan Mecánico’ no había ninguna diferencia y ella lo supo reconocer'. Foto: iStock

Eran las tres de la mañana cuando, de repente, escuché un grito de Estefanía.



Inmediatamente me levanté de la cama y la vi revisando mi celular. No tardé en descubrir que había encontrado un mensaje con Laura, a quien había guardado con el seudónimo de ‘Fletcher Memorial’, una canción de Pink Floyd que me encanta.



(Siga leyendo: Tuve un hijo con el hermano de un hombre casado al que quise).



Creo que entre ese nombre y ‘Juan Mecánico’ no había ninguna diferencia y ella lo supo reconocer.



Era un mensaje cariñoso. Le deseaba cosas buenas y le recordaba que la guardaba en un lugar muy especial en mi vida. No era un mensaje comprometedor, a mi parecer, pero saber que nos escribíamos le dio mucha rabia a Estefanía. Me gritó e, incluso, me golpeó en el pecho.



Llevábamos tres años de casados para ese entonces.

El reencuentro

Al poco tiempo tuve que viajar a Medellín. Me encontré con Laura, pero no fui capaz de tener intimidad con ella porque estaba casado. A pesar de no ser feliz en mi matrimonio, sentía que debía guardar lealtad y cumplir lo que prometí frente al altar.



Estoy seguro de haber hecho sentir muy mal a Laura.



(No deje de leer: Tuve un amor prohibido, creí en sus promesas y me destruyó).



Los encuentros no pararon ahí. Cada que viajaba a Medellín nos veíamos y hablábamos. Lo que se suponía debían ser encuentros dulces y reparadores terminaban siendo ratos amargos y confusos. Ambos sentíamos muchas cosas por el otro. Incluso, confesamos lo mal que nos sentíamos en nuestros matrimonios.



Las cosas con Estefanía tampoco mejoraban. La desconfianza era latente aun cuando yo le explicaba que en el plano físico era totalmente fiel. Cada viaje era digno de sospecha para ella.

'Ambos sentíamos muchas cosas por el otro. Incluso, confesamos lo mal que nos sentíamos en nuestros matrimonios'. Foto: iStock

En una ocasión, llevando a Laura a su trabajo, recibí un mensaje de Estefanía en el que me preguntaba si estaba con ella. Laura lo vio. Fue un momento incómodo. Nos despedimos con un sinsabor grande. Hasta ese momento no pasaba por mi mente divorciarme de Estefanía.



Con Laura llegué a verme cinco veces durante mi matrimonio. Casi una vez por año.

Un ‘enamorado virtual’

Cuando conocí a Estefanía, ella viajó a Europa unas cuantas ocasiones por temas académicos. Allí me enteré que había conocido a un serbio al que le guardaba mucho cariño.

Durante nuestro matrimonio sabía que se mantenían en contacto, pues era ‘su paño de lágrimas’ en momentos de tristeza.



Hace 4 años decidimos separarnos. Unos meses antes de tomar la decisión, ella viajó a Europa y, además de estudiar un poco, aprovechó para encontrarse con quien se convertiría en su actual esposo. Vi una foto de ellos juntos y ahí decidí que lo mejor era el divorcio. Ella merecía ser feliz y yo también.



(Lea también: Sueño con una mujer a la que solo besé una vez).



Después de eso, seguí hablando con Laura.

El lazo finalmente se rompió

'Me rompí en 10 mil pedazos cuando supe que había empezado un nuevo vínculo'. Foto: iStock

Estando los dos solteros, Laura y yo no perdimos contacto. Me emocionaba la idea de poder regresar con ella y, finalmente, volver a estar juntos. Sin embargo, durante el proceso de mi separación, ella se enamoró e inició una nueva relación.



Nunca me dio una explicación y yo tampoco se la pedí. Me rompí en 10 mil pedazos cuando supe que había empezado un nuevo vínculo.



(Siga leyendo: ¡Sal de esa relación tóxica!: Carta a mi yo cuando tenía 18 años).



No sé si siguen juntos, pues dejamos de hablarnos hace algunos meses. Me entero un poco sobre ella a través de su mamá. Hace cinco meses me encontré con ella en el funeral de un familiar y me mostró un video de Laura que me revolvió todo.



De varias cosas me arrepiento en este momento: de no haberle hecho caso a mi padre cuando, un día antes de casarme, entendía lo que yo estaba sintiendo y me decía que simplemente cancelara todo en el nombre del amor mismo.



También, de no haber estado con Laura cuando nos reencontramos. Y de no haber tomado la determinación de estar a su lado para cumplir con ese enorme deseo de construir una historia de amor juntos.

*Nombres cambiados por petición expresa del autor.



