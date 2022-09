Regresó #MensajeDirecto, un formato con el que EL TIEMPO busca darle un espacio a sus lectores para contar aquellas historias de amor o vivencias personales que se consideran poco comunes. Aunque usted no lo crea, alguien se identificará con su relato. No olvide que, en medio de las diferencias, todos reímos y sufrimos en el mismo idioma. Conozca esta nueva historia.



¿Por qué no contar nuestras historias de desamor? ¿Por qué no alertar a otras personas de lo que son capaces de hacer algunos, no precisamente por amor sino buscando algo más?

En un primer momento, le dio ‘me gusta’ a mi perfil, como en una especie de match. En ese momento no me interesó mucho y simplemente lo eliminé. Sin embargo, él insistió, asumo que no con muy buenas intenciones.



Hubo un segundo match y yo me dije: “Bueno, ¿por qué no aceptar? Vamos a darnos la oportunidad de conocerlo”.



- Hola, ¿cómo estás?- le escribí sin mayores expectativas.

- Bien. ¿Y tú?- me respondió.

- Bien.



Eso fue todo, según recuerdo. Pasaron alrededor de dos meses y volvimos a interactuar a través de Instagram. Sin embargo, no fue fácil entablar una conversación con él. Desde el inicio noté que era de carácter fuerte y un poco hostil; sus palabras iban sin anestesia y solía responderme: “Si no te gusta, vete”. A pesar de eso, yo pensaba: “Intentemos a ver qué pasa”.



Todo eso sucedió en medio de la soledad y la recuperación de las secuelas que me dejó el covid. Tuve ansiedad, depresión, caída del cabello y algunos ataques de pánico, por lo que asistía a especialistas de manera constante.

(Puede leer: 'Hallé la mujer indicada y casi la dejo por ser sacerdote').

Me enamoré de un hombre que conocí en una aplicación de citas. Foto: iStock

La primera cita

Después de hablar unos días, acordamos tener una primera cita, pero me pareció un poco extraño que se relacionara más con lo ‘laboral’ que con lo amoroso: resulta que su trabajo era ser tatuador, así que nos encontramos en su estudio y me hizo un tatuaje.



Dios, el universo o llámenlo como ustedes quieran, me dio una de las primeras señales que no quise ver. Sin embargo, me pareció obvio dar por sentado que él también buscaba una relación seria, dado que nuestro primer contacto fue mediante una aplicación para buscar pareja y en esa misma cita tuvimos un contacto físico más cercano –aunque debo aceptar que no hubo mucha química–.



Quise insistir, llevaba más de media década sin una relación y ya era hora de volver a sentir algo especial por alguien, así que seguí en comunicación con el sujeto.

Para la primera cita nos encontramos en su estudio y me hizo un tatuaje. Foto: iStock

¿Me quería a mí o al dinero?

Tampoco dudaba en tatuarme con él, mi cuerpo se convirtió en su lienzo FACEBOOK

Días después, él trasladó su negocio a otro lugar dentro de la ciudad y ahí empezó su juego. En ese entonces, me trataba de “amor” –o por lo menos siempre y cuando le convenía, más si de negocios se trataba­–. Y yo, llamémoslo así, caí en sus ‘redes’. Así que desde ese momento estuve siempre dispuesta a ayudarlo en lo que necesitara, tal como creía que debía hacerlo con mi pareja.



(Le recomendamos: 'Quería sacar el lado perverso del niño bueno de la iglesia').



Lo primero que hice por él fue ayudarlo con la multa de un recibo: puse un derecho de petición y lo salvé de pagar unos 850.000 pesos. Ahora que lo pienso, fue un error. Desde ese momento no hubo una sola semana en que ese hombre no se quejara por algo, ya fuera dinero o la falta de trabajo. Siempre que me contactaba me contaba una de sus tantas ‘calamidades’ y yo constantemente me preocupaba por auxiliarlo.

Yo estaba cada día más ‘enamorada’ e ‘ilusionada’. Tal vez fui muy rápido, no lo niego. No me daba cuenta o simplemente no quise abrir los ojos a tiempo, pero ahora veo que su interés hacia mí era principalmente económico.



La relación continuaba. Siempre nos veíamos en su estudio y las veces que salíamos era yo quien pagaba la cuenta. Ahora que lo pienso, nunca recibí ni una sola invitación de su parte. Además de eso, lo apoyaba en todos sus proyectos: vendió materas, imágenes religiosas y demás objetos que yo solo compraba con el fin de colaborarle en su emprendimiento.



Tampoco dudaba en tatuarme con él, mi cuerpo se convirtió en su lienzo. Lo recomendé con familiares, amigos y conocidos. Claro, él estaba feliz de que yo le consiguiera más trabajo.



Según mis cuentas, llegué a enviarle entre 200.000 y 300.000 pesos mensuales para resolver sus problemas económicos. Creo que fueron unos dos millones de pesos en favores. Yo pensaba que con eso se iba a quedar conmigo.

Cada vez que él tenía un problema económico, yo estaba ahí para ayudarlo. Foto: iStock

‘Fue peor el remedio que la enfermedad’

Mi ansiedad ante las secuelas del covid crecía y él se convirtió en mi ‘medicina’, bueno eso creía porque, como dicen por ahí, resultó peor la cura que la enfermedad. Él era mi confidente, le abrí mi corazón y lo que recibí de vuelta fueron engaños, mentiras y cuentas por pagar.

Le abrí mi corazón y lo que recibí de vuelta fueron engaños y mentiras. Foto: iStock

Aparecieron más señales que indicaban que había algo mal. No tenía ni un solo fin de semana disponible. Sin embargo, aparecía el lunes diciéndome que se encontraba mal, prácticamente no tenía qué comer. Siempre decía que estaba “jodido”.



(Lea también: 'Me casé, pero nunca he podido olvidar a mi amor del colegio').



Tampoco permitió que yo conociera a su familia, a la fecha no tengo ni idea de quienes eran. Según me dijo, vivía con sus padres y las visitas a la casa estaban prohibidas, supuestamente por el tema del covid. También se negaba a quedarse en mi apartamento, a pesar de lo mucho que le insistí. Éramos un par de adultos de más de 30 años.



Para el mes de noviembre se quedó sin algunas herramientas importantes para su trabajo e intentó manipularme para que, de una u otra forma, le ayudara. Afortunadamente, lo digo en este momento, Dios siempre pone ángeles en el camino y uno de ellos no me permitió ayudarle con una inversión más grande.



Este hombre siempre involucraba a un amigo, el único de quien me había hablado. En muchas de sus explicaciones aseguraba que estaba con él y afirmaba que dicho joven también le iba a tender la mano. De todo corazón, espero que no haya sucedido.



De las pocas palabras que crucé con el amigo, el joven me comentó que no eran tan cercanos como yo creía y resaltó que mi entonces novio tenía un carácter bastante fuerte. No he querido hablar de nuevo con él para evitar volver a saber sobre mi ex.

Muchas quejas y poco amor

Me molestaba que cada vez estuviera menos disponible, no mostraba iniciativa para vernos FACEBOOK

TWITTER

Para el mes de diciembre, cuando ya llevábamos unos siete meses en el ‘idilio de amor’, comencé a ser más consciente de que la relación no era recíproca. Sentía que daba absolutamente todo de mí y de él solo recibía reproches, quejas y reclamos. Se molestaba por cada cosa que hacía o decía y solo atinaba a decirme que íbamos por “caminos diferentes”.



Busqué una nueva alternativa y quise presentarlo con mi familia, a lo que recibí un rotundo no: “Vamos despacio, nos estamos conociendo”, dijo. Yo lo acepté. No obstante, si mi presencia o la de mis amigos representaba un beneficio económico que lo favorecía, yo era “perfecta y la mejor del mundo”.



En los próximos meses, las peleas se volvieron más frecuentes. Me molestaba que cada vez estuviera menos disponible, no mostraba iniciativa para vernos, se perdía los fines de semana y no me demostraba cariño ni amor.



(Además: 'Me casé por despecho, pero aún sigo enamorado de mi exnovia').

Me sentía estafada ya que se lucró en medio de mi buena fe. Solo espero que no esté engañando a más mujeres con el único fin de sacar provecho económico. Foto: iStock

Traición, mentiras y desenlace

Llegó el siguiente año, mi intuición me gritaba que las cosas no estaban bien. Pero en medio del apego emocional esperaba que todo funcionara y me mantenía firme en la relación.



No hay mal que dure cien años, las cosas empezaron a destaparse. Para el mes de abril, me escribió que lo habían robado en el local, entre otras cosas se llevaron su celular y claro que yo estaba ahí para darle mi teléfono y ayudarlo.



Luego me dijo que no tenía dinero para pagar el arriendo del estudio, así que, en medio de mi buena fe, fui a buscar al arrendatario para cancelar yo misma la deuda. La sorpresa que me llevé: me presenté como la novia del tatuador y una de las encargadas me dijo que yo no era la novia, ella sabía que la pareja era otra chica. Además, la renta había sido pagada a tiempo. Me quedé helada.



Yo ya tenía mis sospechas de que él podía estar entablando una relación con alguien más. Había notado que otra mujer era muy insistente en sus publicaciones en redes sociales, sobre lo que yo ya le había reclamado. Muy molesto me dijo: “No es nadie, no te armes videos”. En otras ocasiones me dijo que era una prima y que no me metiera con ella.



(Le puede interesar: 'Mis hijos biológicos tienen derecho a saber que me estoy muriendo').

Descubrí que estaba con otra chica. No sabía si yo era 'la otra' o si la había conocido a ella después. Foto: iStock

No pude evitar insultarlo, me sentía estafada, ya que se lucró en medio de mi buena fe FACEBOOK

TWITTER

Cuando sentí que no aguantaba más mentiras, exploté: tenía tanta rabia, estaba muy decepcionada y triste. Le exigí una explicación, pero esta vez su respuesta solo me rompió el corazón: “Tú estás loca. Yo nunca te he sido infiel porque simplemente tú y yo nunca hemos tenido nada”. Qué palabras tan crueles, todo se vino al piso, lo que yo había construido en medio de mi ingenuidad se derrumbó. No sé qué me dolió más: la infidelidad, la manera en que me usó –siempre me manipuló para que le ayudará de una u otra manera­– o su frialdad.



Un año duró esa relación, que según él no fue nada. Yo que tuve tantos detalles con él, le di mi ayuda sin pensarlo dos veces y lo saqué de más de un apuro, algo que no se hace con cualquier persona. Incluso, a veces le daba a su gato la comida que el mío no se comía (descubrí que la mascota no era de él sino de la chica).



Al enterarme de que a este hombre le gustaba estar con varias mujeres a la vez, intenté contactar a la otra persona y contarle lo sucedido para que no le pasara algo similar. Le escribí por redes sociales y nunca me respondió, por el contrario, me bloqueó. Eso sembró en mí la sospecha de que ella podía saber todo lo que él hacía. Se me han cruzado muchas cosas por la cabeza, puede que yo haya sido ‘la otra’ desde el comienzo o que conoció a la chica después. No lo sé, ni son preguntas qué quiera responder.



Por ahora, estoy en terapia; dar fin a esa relación fue muy duro para mí. Recuerdo que el último día que nos vimos, él fue a mi apartamento para devolverme el celular que le había prestado tras el robo. No pude evitar insultarlo, me sentía estafada, ya que se lucró en medio de mi buena fe. Solo espero que no esté engañando a más mujeres con el único fin de sacar provecho económico.



Ahora, solo me queda sanar. Sé que lo material queda en un segundo plano porque eso no me va a devolver mi tranquilidad. La mejor decisión fue alejarme de ese hombre.

