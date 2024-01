Mensaje de Pipe Bueno tras supuesta nueva vinculación de su padre con el narcotráfico

El pasado 14 de enero, el medio Vorágine publicó un informe en el cual se vincula nuevamente a Dagoberto Giraldo Pérez, alias 'Percherón', padre del reconocido cantante de música popular, Pipe Bueno, con el narcotráfico.



El artista no ha dado declaraciones directas sobre lo sucedido. Sin embargo, después de la publicación periodística, el cantante compartió un emotivo 'post' en su cuenta de la red social de Instagram, en la cual reaccionó a diferentes comentarios que hablan sobre su padre.



El nombre del cantante colombiano ha estado en boca de muchas personas en los últimos días debido a los nuevos reportes sobre su padre, Dagoberto Giraldo Pérez, quien fue acusado en 2009 por tráfico de drogas y lavado de activos en Estados Unidos.



Nuevas acusaciones salieron a la luz tras 15 años de su condena, dictada por una juez de la Corte Federal del Sur de la Florida. En la investigación se relaciona otra vez a alías 'Percherón' con, al menos, tres estructuras criminales, desapariciones y asesinatos.



Hay que resaltar que Giraldo Pérez fue liberado seis años después de su captura en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Washington (EE. UU.). Así lo reveló EL TIEMPO en exclusiva en el año 2015, cuando se anunció la llegada al país del hombre, quien habría cumplido su sentencia.



'Nada podrá apagar jamás la luz que Dios me regaló para brillar'

Tras los escándalos que rodean a Giraldo Pérez, el cantante nacido en Cali, Andrés Felipe Giraldo Bueno, mejor conocido como Pipe Bueno, no ha hablado directamente del tema ni publicado alguna declaración.



De hecho, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO intentó ponerse en contacto con el artista, pero su equipo de comunicaciones explicó que se encontraba de vacaciones y que una vez se entere daría sus comentarios al respecto.



En horas de la noche del pasado lunes, 15 de enero de 2024, el cantante subió una publicación a Instagram, en la que recibió 31 mil reacciones y más de 300 comentarios.



"Nada podrá apagar jamás la LUZ que Dios me regaló para brillar, llegué a esta vida para ser LUZ y es lo que SIEMPRE SERÉ", se puede leer en la descripción de un carrete de fotografías en donde incluye una publicidad a la segunda temporada de su programa 'Siempre fui yo', de la plataforma 'Disney Plus'.

Fanáticos y colegas del artista expresaron su apoyo en algunos mensajes. Su esposa, Luisa Fernanda W, con quién tiene un hijo, escribió: "Tu talento, tu compromiso contigo mismo y con tu trabajo, son inspiradores. Te mereces todo lo bonito que te entrega la vida".



Sin embargo, en dicha publicación se pueden leer comentarios que hacen referencia a la situación actual de su padre como, por ejemplo, el realizado por el usuario @walt2889, que dijo "Papi, no le ponga cuidado a esos malos comentarios de su viejo. Usted es usted y no tenés por qué cargar las cargas de otros", a lo que el cantante reaccionó con un 'me gusta', sin dejar otros comentarios sobre el tema.

Dagoberto Giraldo Pérez, alias 'Percherón'. Foto: Suministrada por autoridades

Giraldo Pérez estaría siendo vinculado actualmente con el asesinato de Víctor Hugo Castaño Vélez, en 2021, y de su padre, Luis Fernando Castaño Alzate, en 2018, según información revelada por el proyecto 'NarcoFiles' del medio Vorágine.



(Siga leyendo: La historia de ‘la reina del oro’, pareja de jefe del Eln acribillada por sicarios).



Asimismo, se le estaría relacionando con estructuras criminales que tienen presencia en Antioquia y Risaralda, además de vincularlo como parte de una nueva red que operaría en Medellín, Barranquilla y Cartagena, conforme con lo asegurado en una carta enviada por la Embajada de Estados Unidos a la que el medio tuvo acceso.

Se debe destacar que sus abogados negaron cualquier conducta ilegal y piden que las autoridades evalúen su comportamiento desde la liberación en 2015.

Redacción Últimas Noticias.

