La reflexión de Paulina Vega tras duras críticas a su aspecto físico

“Mis piernas. Mis dientes. La asimetría de mis ojos. Estas son sólo algunas de las cosas que me gustaría aceptar”, de esta manera comienza la ex Miss Universo Paulina Vega una reflexión sobre los cánones de belleza impuestos por la sociedad, por los cuales también ha sido presionada en distintos momentos de su carrera, incluso después de haber sido elegida miss Universo.

En el mensaje, publicado en su blog personal con el título ‘El encanto de la imperfección’, la exreina narra cómo ha experimentado a lo largo de su vida este asunto.



“Cuando era chiquita me molestaban por mi altura y los huesos de mis hombros. Después empezó el modelaje y a los 16 años los diseñadores me comparaban con las demás. ‘Camina como ellas’, ‘haz dieta’, ‘párate como una princesa, como ella’. Me escogieron para muchas cosas pero también me rechazaron para otras. Empezó el reinado y me decían que me operara, que fuera más al gimnasio... en fin. Me criticaron cada pelo. Gané el Miss Universo y los comentarios fueron que debía ser más reina, arreglarme más, mostrar más”, reflexiona Vega en la publicación.

Y agrega que esa misma situación la vive ahora en su trabajo como modelo. “En las campañas de modelaje me dicen que soy muy voluptuosa, muy caderona, que mis dientes son muy grandes y mucho más (…) Nunca me lo he tomado en serio para serles sincera. Afortunadamente mis papás me han inculcado otro tipo de cosas como la importancia de la familia, los amigos, el trabajo, el amor y los sueños”.



Por esta razón, en la publicación, Vega invita a sus seguidores no dejar que “ninguna inseguridad o barrera, dificultad o persona” les corte los “logros y sueños”.



“No dejes que ninguna inseguridad o barrera, dificultad o persona, te corte tus logros y tus sueños. Más bien, aprende a aceptar lo que te hace diferente, y esto te ayudará a convertir tus inseguridades en fortalezas, lo que llamamos negativo en positivo”, señaló.

Eso me hace pensar que hay que ser amable, porque no sabes lo que puede estar pasando la otra persona. Pero recuerda también ser amable contigo mismo FACEBOOK

TWITTER

Paulina Vega también escribió: “Tómate un tiempo para ti mismo, siéntate y empieza a observar esos aspectos únicos de tu personalidad, de tu cuerpo o de tu vida. Y mira a tu alrededor, verás que todos son únicos a su manera y todos lidian con algún defecto. Eso me hace pensar que hay que ser amable, porque no sabes lo que puede estar pasando la otra persona. Pero recuerda también ser amable contigo mismo. Acepta tu carácter único”.



Para finalizar, la ex Miss Universo señaló que entre más cómodo se sienta uno con quien es “más pronto podrás aprender a dejar de luchar contra ti y podrás entonces transformar esa lucha en crecimiento”.

ELTIEMPO.COM