Con emotivo mensaje, niño le contó al mundo que venció al cáncer

Josafat Mora Chacón, un niño de tan solo 9 años, se convirtió en un sobreviviente del cáncer de hígado. Su historia se viralizó luego de que se conocieran unas imágenes en las que el menor sale con un mensaje de aliento en la parte trasera de un carro: “Hoy es mi última quimio”.

El hecho ocurrió en Costa Rica. Vecinos del menor tomaron estas fotografías y posteriormente las publicaron en sus redes sociales.



“Josafat es como mi hijo. Yo me encargo de él desde que tenía tres años. Por eso cuando me dijeron que esta iba a ser su última sesión de quimioterapia supe que tenía que hacer algo y fue cuando se me ocurrió poner el mensaje en el parabrisas del carro de mi hermana”, contó Jairo Barrantes, el padrastro del niño al diario local ‘La Teja’.



Explicó que le descubrieron el tumor al niño de forma accidental, después de que sufriera una caída en bicicleta y se quebrara una costilla.



“Casi un mes después del golpe empezó a tener fiebre y lo volvimos a llevar al hospital. Ahí fue cuando el médico lo palpó y dijo que el niño tenía algo extraño, sin embargo, no pensamos que fuera cáncer”, agregó el hombre.



Momento en el que el niño se dirigía al hospital a recibir su última quimioterapia. Foto: Facebook Accidentes de Costa Rica.net

Luego de unos exámenes que le practicaron, a principio del año 2018, detectaron que tenía una infección urinaria y le formularon un tratamiento por 21 días.



Dicho tratamiento habría hecho que el cáncer, que no le habían detectado aún, se volviera más agresivo. Al volver al hospital, el médico tratante le ordenó un ultrasonido. “El doctor sabía que el niño tenía algo”, sostuvo Barrantes.



El 15 de agosto del 2018 le practicaron un examen en el que se alcanzaba a percibir una mancha gigante en el hígado, de 22 centímetros de ancho por 12 de largo.



“Fue ahí cuando lo remitieron al hospital inmediatamente”, explicó el padrastro del menor.

El primer año fue el más complicado, pues el niño debía someterse a quimioterapias cada 72 horas para reducir el tumor lo más rápido que se pudiera.



“Entraba el lunes y salía el viernes. Mi esposa, Ana Yancy Chacón, se quedaba con el niño y mi mamá nos cuidaba a la niña menor, quien tenía menos de un año para ese entonces”, afirmó Barrantes.



Tras un año y nueve meses, Josafat luchó contra esta enfermedad y, el pasado 20 de mayo, su familia decidió celebrar el fin de un largo proceso poniendo un mensaje en el carro.



De camino al Hospital Nacional de Niños, de Costa Rica, los ciudadanos que leían el mensaje hacían sonar sus bocinas como un gesto de felicitación al niño por haberle ganado la batalla al cáncer.



“Muchas personas nos han contactado para felicitarnos y Josafat estaba muy contento por eso, el niño los saludaba cada vez que nos pitaban en la calle”, cerró su padrastro.

