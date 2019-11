El mensaje de Juanes a Dilan y todos los afectados por las marchas

Juanes declaró en su cuenta de Instagram su sentir sobre el paro que ya lleva cuatro días en Colombia, el cual ha dejado al menos 300 policías heridos y un joven de 18 años en estado crítico tras recibir el impacto de un artefacto del Esmad en su cabeza.

El artista colombiano expresó que este es un momento histórico para el país, debido a que un gran cambio podría estar por venir.



"Colombia, este es un momento histórico para mirarnos a los ojos como hermanos, para reconocernos como sociedad y entender que no somos seres individuales o aislados sino que hacemos parte de un todo, que somos imperfectos y que como tales debemos revisarnos", trinó el artista.

Además, Juanes envió un mensaje de fortaleza y recuperación para Dilan, el joven herido por un artefacto del Esmad y que se encuentra en estado crítico, y a todos los miembros de la fuerza pública que han sido heridos mientras realizan su labor de garantizar la seguridad durante las manifestaciones.



"Pienso en Dilan y su familia como también pienso en todos los policías y sus familias. No es fácil para nadie. Históricamente como sociedad no le hemos dado la importancia que se merece al campesino, a nuestros indígenas que son nuestros ancestros y la base de lo que somos, que eso no se nos olvide nunca", declaró Juanes.

Al igual que Juanes, muchos organismos sociales, artistas y autoridades colombianos se han referido a la situación del país por las continuas protestas. Todos hacen el mismo llamado, a la marcha pacífica y cero violencia.(Le recomendamos: Carlos Vives y otros famosos que apoyan el paro del 21)