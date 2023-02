El cantante Juan Duque se volvió muy popular en el país cuando confirmó su relación con la actriz Lina Tejeiro, la cual terminó hace unos meses. Sin embargo, el cantante ha aprovechado este tiempo para hacer nueva música y presentaciones en diferentes ciudades del país.

Al poco tiempo de que se confirmó su ruptura con Tejeiro, el paisa lanzó la canción ‘Hotline’, la cual habla de una decepción amorosa. Este sencillo fue muy exitoso y en noviembre llegó a ocupar el primer puesto en Spotify Colombia.



“Solamente voy a decir, gracias, gracias a todos. A todos los que escuchan ‘Hotline’ todos los días, a cada rato, los que suben el tema a la historia, los que suben el tema a TikTok, hablan del tema en Twitter, ustedes, son ustedes los que tienen esa canción número uno y no se les olvide nunca eso, ustedes son los que ponen los artistas, los que dicen qué artista va, qué artista no va, y sí me la están dando, para mí eso es un honor ni el hij**ta. Así que los amo, mi Dios les pague a todos”, comentó el joven en sus historias de Instagram.



Varias semanas después de su lanzamiento, varios seguidores del cantante le han pedido que haga un remix de esta canción Feid, un cante urbano que ha llegado a posicionarse mundialmente como uno de los principales exponentes del género urbano.



(No deje de leer: 'En mi primer desfile grande en Bogotá, dijeron: ¿por qué traen una sirvienta?').

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, varios internautas aprovecharon para hacerle una petición “El remix de Hotline con el Ferxxo, porfaaa”.



(Lea también: Fue subastado el icónico vestido morado de Lady Di; superó los 604.800 dólares).



“Esto me lo han comentado mucho, no solamente acá, también en TikTok lo he visto mucho, en Twitter también lo he pillado, mucha gente pidiéndome el remix de Hotline con Ferxxo. Soñar no cuesta nada, por eso aquí mismo para que haya constancia voy a dejar la historia con la etiqueta para Feid, para Ferxxo, que no lo conozco, pero admiración y respeto. Que chimb* y hay muchos entusiastas que quieren esa canción en su voz, papá”, respondió el joven.



Aunque, el paisa etiquetó a Feid en sus historias de Instagram, este no se ha pronunciado al respecto. Varios seguidores de Duque han comentado que estarían muy felices si esta colaboración llegara a pasar.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Marc Anthony: ¿cuál fue el acuerdo prenupcial que firmó con Nadia Ferreira?

Físicos argentinos desarrollan sistema que mide la veracidad en Twitter

Familia de colombiana que se accidentó en EE. UU. y está desahuciada pide ayuda

En TikTok, influencer se hace viral por gran parecido con Shakira