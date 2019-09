El mensaje con el que J Balvin habló de su batalla con la ansiedad

"Todos vemos la gloria, pocos saben la historia y mucho menos las batallas internas que la mente puede hacerte", con estas palabras el cantante J Balvin empezó un sentido mensaje donde se refirió a su lucha con la ansiedad.

"Las sensaciones, y a veces sentir una distorsión de la realidad que no te deja ver claro , es mi caso, y como el de muchos, la ansiedad es algo que hay que tomar en serio, no es de locos, creo que es más loco no creer en eso", dijo.



El artista también se refirió a la importancia de acudir a expertos para tratar este tipo de trastornos y desmitificar las enfermedades de la mente derribando los estigmas en temas de salud mental.



"¡Sí! yo sufro de ansiedad y no es fácil, pero esto también pasará. Todo guerrero ahí afuera pasando por lo mismo que yo, ¡vé, busca ayuda, no estás loco por buscar un psiquiatra, busca ayuda que la salud mental es una realidad", escribió.

J Balvin hace esta publicación luego de que semanas atrás compartiera en su Instagram un video donde habló a sus seguidores de cómo trabaja para contrarestar la ansiedad bajo la guía de un psiquiatra y realizando actividades como la meditación y el deporte.

ELTIEMPO.COM