Hay quienes creen que los famosos por ser figuras públicas no sufren de ninguna calamidad, pero esto no es así, pues ellos también son seres humanos y viven situaciones difíciles como cualquiera.



Un ejemplo son las quiebras, situaciones económicas que suelen suceder por la mala administración del dinero, vicios o falta de oportunidades laborales. A continuación le mostraremos algunas celebridades colombianas que han quedado en la quiebra o se han visto apretadas de dinero en algún momento en su vida.

Memo Orozco

Recientemente, Guillermo ‘Memo’ Orozco sorprendió a los colombianos al hablar sobre su crisis económica en el programa ‘Lo Sé Todo’. El humorista y presentador es recordado por su participación en ‘Sábados Felices’, pues conducía el segmento ‘Sábados Felicitos’, donde los niños eran los protagonistas.



En su entrevista, Orozco reveló que tras salir del programa enfrentó varios problemas financieros que lo llevaron a la quiebra.



“Todo el mundo lo ve a uno y supone que ‘ese trabaja en televisión y es millonario’, ¿cuál millonario? Uno no tiene plata. Siempre existe como una especie de mito urbano de que el que trabaja en televisión tiene mucha plata y yo le digo, sí, pero en Estados Unidos y en otros países”, indicó.



Actualmente, el presentador se encuentra trabajando en un proyecto de venta de muebles, con este ha podido salir de algunas deudas. Asimismo, le ha ayudado asimilar este oscuro capítulo de su vida.

Iván René Valenciano

En el 2018, Iván René Valenciano, exjugador de la Selección Colombia, comentó los duros momento que ha tenido que pasar a causa del alcoholismo. A los medios de comunicación en ese momento les comentó la dura situación financiera que tuvo que vivir.



“Pasé de ganarme 100 millones mensuales a que un día mi mamá, que en paz descanse, me pidiera 500 pesos para comprarse un cuartico de leche y una bolsita de pan porque tenía hambre. Y tuve que decirle que no tenía un peso”, confesó.

Asimismo, reveló: “Yo bebía trago todos los días. A veces me contrataban para un evento y yo llegaba borracho, pero cuando me pagaban tres millones por ir al evento me los gastaba bebiendo todos los días, de las dos de la tarde hasta las nueve de la noche, cuando ya me acostaba borracho”.



Hoy en día, su situación financiera está mucho mejor y trabaja en Win Sports.

María Cecilia Botero

La famosa actriz sufrió de dos quiebras por proyectos empresariales que no pudo sacar adelante. Al programa ‘La Red’ le confesó: “Soy buenísima productora, pero mala empresaria. No me sé vender. No sé hacer buenos negocios. Esa es la realidad”.



Por la falta de oportunidades en la televisión, la mujer tuvo que pasar por difíciles momentos económicos. “Cuando pasan dos años en los que no se gana plata, pues se acaba cualquier ahorro que uno tenga”, afirmó.



Al programa de chismes también le contó que sufre de lupus, que a veces esto le afecta la piel, lo que en ocasiones le impedía salir en la pantalla chica de Colombia y para ayudarse económicamente tuvo que buscar otras alternativas.



“Monte una tienda en un pueblo, hago alguna cosa porque tengo que vivir. Tengo que comer, tengo que pagar la salud”, concluyó.



Al parecer su situación financiera ha mejorado, pues hace poco logró estar en la película de Disney ‘Encanto’.

Edgar Espinoza

Edgar era el pianista del grupo Niche en 1981. Durante unos años supo lo que era la fama y el dinero. Sin embargo, su situación económica dio un giro de 180 grados y vivió como indigente durante 5 años.



En internet se volvió viral un video de él tocando el piano y en las imágenes se podía evidenciar su situación de calle. Actualmente, asegura que la música cambio su vida y trabaja dictando clases y haciendo presentaciones en algunos restaurantes de cadena de la ciudad.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

