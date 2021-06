Memo Orozco habla de difíciles momentos que vivió por falta de trabajo

El presentador de televisión, Memo Orozco, sorprendió a sus seguidores con un relato de lo duro que fue para él y su familia mantenerse en medio de la pandemia por covid-19.



En entrevista con el programa de farándula 'Lo sé todo', del Canal 1, el reconocido humorista y presentador argentino explicó que la razón detrás de su desaparición en las pantallas fue una crisis financiera por cuenta de la pandemia.



Orozco dijo que el covid-19 lo tomó por sorpresa, como a todos, luego de haber invertido tiempo y dinero en varios emprendimientos que tenía pensados para 2020.



"Teníamos en abril muchos eventos vendidos para el show que yo hago para los niños y las familias, y todo se canceló. Tocó hasta devolver plata de los clientes que habían anticipado", narró al programa de chismes.

El presentador de 'Sábados Felicitos', el programa infantil del Canal Caracol, contó que durante varios meses no pudo comprarle un helado a sus hijos, por quienes estaba preocupado durante la cuarentena.



"Cuatro meses sin comer un helado porque no había plata. (...) Pasamos momentos duros, que yo creo fueron tres, cuatro meses que no comíamos helado", dijo el argentino.



Orozco está ahora intentando volver a la normalidad de la mano de su familia y su público de siempre, los niños, a través de un podcast en el que habla con los más pequeños.



REDACCIÓN EL TIEMPO

