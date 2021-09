¿Los recuerda? Así lucen algunos protagonistas de los memes más famosos

Los memes se convirtieron en una de las formas más particulares de expresarse en el ámbito digital. El ‘Estoy triste’, ‘Estoy feliz’ o cualquier otra sensación se tradujo, principalmente en redes sociales, en imágenes que ejemplifican reacciones ante una situación específica. Más allá de los ‘emoticones’, los memes son fotografías de personas del común que, por una razón u otra, se viralizaron y llegaron a todos los internautas del mundo.

Todos han usado alguna vez la imagen del anciano que parece feliz aunque tenga una permanente expresión de tristeza. También suele ser común poner la foto de una niña ‘intrigada’ ante situaciones sorpresivas e incluso incómodas.



¿Qué hacen en la actualidad algunos de los protagonistas de los memes más virales?

András István Arató (el hombre triste y feliz al mismo tiempo)

El húngaro se ha convertido en todo un 'hit' en redes. Foto: Instagram: @painharold

Es poco probable que el nombre le suene de entrada. Pero su foto, sin duda, estuvo alguna vez en su celular o al menos se la topó navegando en internet.



Arató es un ingeniero oriundo de Hungría quien, jubilado de su profesión inicial, decidió incursionar en el modelaje. No tenía que hacer maniobras estrafalarias ni ningún tipo de ‘maroma’: solo tenía que sentarse frente a un computador y mostrarse satisfecho.



Y lo hizo. Cuando se viralizó y su historia fue recogida, se supo que su expresión particular provino de un verdadero cansancio: estaba agotado de sonreír ante cámara. En esa toma, justo en esa foto que le dio la vuelta al mundo, quedó con una expresión que combinaba la felicidad impostada, la tristeza y hasta la incomodidad. Su gesto ha hecho reír a muchos internautas, quienes, al parecer, en algún momento de su día comparten lo que Arató sintió en esa agobiante sesión fotográfica.



Mal que bien –o decididamente bien–, su infructuosa viralización en redes lo catapultó en el modelaje: ha hecho todo tipo de campañas publicitarias. Su rostro es inconfundible en las calles. Es más: el anciano vino a Colombia, en 2019, y la gente no dejaba de detenerlo para tomarse una foto con el ‘meme andante’.

En mayo de este año alertó a sus seguidores dado que fue hospitalizado por contagiarse de coronavirus. Por fortuna su cuadro no fue letal y superó la enfermedad.

Zoe Roth (la niña del incendio)

Esta es la popular foto viralizada. Foto: Redes Sociales

En 2010, la imagen de una niña ‘malvada’ mirando un incendio recorrió las redes sociales de todo el mundo. Muchos internautas la utilizaron para expresar sentimientos relacionados con la inocencia tras un acto siniestro.



El ‘rastreo’ de varios portales llevó a conocer que la protagonista era Zoe Roth. La foto se tomó en 2004. Su padre la envió al concurso de una revista y por eso se difundió.



La misma Roth ha contado en varias ocasiones cómo ocurrió el encuentro con la casa en llamas: iba caminando con su padre y su hermano cuando vieron la conflagración. Sin embargo, los bomberos señalaron que el incendio estaba controlado.



Aunque el furor de ‘La niña desastre’ se redujo de forma significativa en los últimos años, no deja de ser un meme recordado por los jóvenes adultos de la actualidad.



Claro: de vez en cuando es posible hacer una ‘oda a la nostalgia’ encontrando la imagen en redes sociales.

Michael McGee (el joven que aguanta la respiración)

En 2016, Michael estaba aburrido en clase. Quiso hacer algo que lo divirtiera: una publicación en Twitter. Era conocido en su colegio por ser todo un ‘comediante’, así que no dudo en hacer un gesto insólito: forzó la aparición de algunas venas en su rostro, tensionó su cara lo más que pudo e incluso aguantó la respiración.



La exagerada pose dejó una foto memorable que en la actualidad se sigue utilizando para representar situaciones relacionadas con el pánico o el desespero.

Michael aguantó la respiración y se convirtió en un meme. Foto: Redes Sociales

Michael fue quien contó su historia en su momento. Ante varios portales de entretenimiento ha dicho que su intención era divertir, pero no pensó que llegara tan lejos.



De todos modos, es feliz con el prestigio alcanzado por su divertida foto.

Chloe (la niña confundida)

El momento cuando Chloe se enteró que no iría a la escuela sino a Disneylandia. Foto: Redes Sociales

La imagen de la pequeña ha recorrido las redes sociales y seguirá haciéndolo por un buen tiempo. La foto muestra a Chloe con una particular cara de confusión. Y justo para eso suelen utilizarla los internautas: representar algo que no entendieron del todo bien.



Tras la avasallante viralización de la imagen, de nuevo las redes sociales quisieron ‘seguirle el rastro’. Descubrieron que la niña se llama Chloe. Ella hizo esa cara mientras iban a un viaje sorpresa a Disneylandia: resulta que sus padres planearon eso y, mientras fingían que la llevaban al colegio, le contaron el verdadero destino del trayecto. Por eso tenían la cámara lista para captar su reacción particular.



En su cuenta de Instagram tiene como foto de perfil la famosa imagen.

Renata Sorrah (mujer que hace cálculos confusos)

Renata es una actriz brasileña que se convirtió en meme gracias a una escena de una telenovela. El clip en cuestión la muestra confundida. Mueve los ojos. Demuestra su total intriga ante una situación particular.



Pues bien, los internautas ‘hicieron lo suyo’ y le pusieron montajes de cálculos geométricos y fórmulas matemáticas para ‘justificar’ su estado de conmoción. Este meme suele utilizarse, justamente, en momentos en los cuales algo no se entiende por completo.

La actriz se convirtió en meme. Foto: Redes Sociales

Tal parece que en internet los memes no tienen edad: varios portales indican que ‘Señora del destino’, la telenovela, se transmitió entre 2004 y 2005. Justo diez años después el meme ‘explotó’: desde 2014 empezó a compartirse entre los usuarios de redes sociales. En la actualidad es uno de los stickers de WhatsApp más solicitados.



En un principio fue un recurso ‘GIF’, otra forma de compartir reacciones que al parecer quedó en el olvido tras la aparición y popularización de los stickers.

Eso sí: Arató, Zoe, Michael, Chloe, Renata y muchos otros siguen siendo protagonistas de las divertidas conversaciones entre los internautas.

