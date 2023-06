A puertas de iniciar el séptimo mes del año, las redes sociales se inundan de los icónicos memes alusivos a esta temporada con el rostro del reconocido cantante, Julio Iglesias.



El artista español que ha vendido más de 300 millones de discos, según la 'BBC se ha convertido en un símbolo para anunciar el comienzo de la mitad del año dentro de las plataformas digitales.

El compositor que alcanzó la fama cautivando a los corazones de muchos con sus baladas románticas: 'Nathalie', 'Ni te tengo, ni te olvido', 'Lo mejor de tu vida' y 'Mal acostumbrado',entre otros, ha trascendido más allá de su música.



Iglesias no es solo reconocido por las generaciones pasadas, sino también por las descendencias que conforman la comunidad digital.



Estas se han encargado de replicar su imagen en memes por la red, cada vez que se aproxima el mes con el que comparte su nombre y que marca la división del año.

¿Al español le gustan los memes?

Aunque se desconoce desde cuándo inició el 'boom' de los las irónicas imágenes con su cara y su nombre, lo que sí se sabe es que es una costumbre conocida hasta por el mismo Iglesias.



“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente…, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, dijo en una entrevista para la revista 'Hola' en 2015.



De hecho, el padre de Enrique Iglesias, afirmó que de vez cuando sus allegados le envían alguno que otro meme que lo hace reír.



“No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, señaló para el medio ya citado.



Sin duda, el cantante ha demostrado que es un artista capaz de romper barreras y convertirse en todo un hit entre las generaciones que lo han hecho leyenda en las redes sociales.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

