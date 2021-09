‘Desde septiembre se siente que viene diciembre’: los memes del mes

Con el mes de septiembre llega el último terció del año, lo que hace que se sienta más cerca la temporada decembrina y con esto se da el ‘preámbulo’ de los festejos de Navidad y fin de año.



Sin embargo, lo que tiene a los usuarios comentando en redes no solo es la llegada del mes, sino el famoso y característico jingle de la emisora ‘Olímpica Stereo’.



“Desde septiembre se siente diciembre”, es lo que dice el anuncio que por años se ha escuchado en la radio y que se ha vuelto una tradición para los colombianos.

Con esto, cientos de personas han llenado las redes con memes, publicaciones y comentarios.

Olímpica stereo este mes pic.twitter.com/efDQvzGZmG — gabriela :D (@gabyacostat) September 1, 2021

Desde Septiembre se siente Diciembre pic.twitter.com/rUNp6j8B2p — JUAN (@jcamiloorozco) September 1, 2021

Los de las emisoras esperando el 1 de septiembre para decir “desde septiembre se siente que viene diciembre”. pic.twitter.com/pZNU8wKgMc — Melissa Betin Pérez (@MelissaBettinP) August 30, 2021

Desde septiembre se siente que viene diciembre pic.twitter.com/rYdESJe3bC — JOSE SALAIMAN (@GOOSEBUMOS) September 1, 2015

Además, varios internautas aprovecharon el tema para publicar algunas imágenes que también se volvieron virales.

Voy a estar en modo diciembre desde el mes que me dé la gana. pic.twitter.com/4IOcEEknWu — Gavioto (@HuevoPorSopa) September 1, 2021

Septiembre, pero a qué costo. pic.twitter.com/K0tIUVSDxS — Kenneth Ramírez (@kenzmareu) September 1, 2021

Este mes tiene otra característica particular que dejó ‘triste’ a más de uno: no tendrá días festivos. Para el próximo festivo es necesario esperar hasta mediados de octubre.



Eso sí: el panorama, para muchos colombianos, es alentador teniendo en cuenta varios factores, como el descenso de las cifras de contagios por covid y la reactivación económica. Los internautas insisten en seguir con las medidas de bioseguridad en todo el país conforme avanza la vacunación.



Además, para los ‘futboleros’ el mes empezó con todo: este 2 de septiembre juega la Selección Colombia contra Bolivia por las eliminatorias de cara al Mundial de Catar 2022.



Los propósitos de Año Nuevo los empiezo el 1 de septiembre. — Laura Vivar (@distoppia) August 31, 2021

