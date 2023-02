El paso de un cometa por la Tierra es un fenómeno único que despierta el interés tanto de expertos como de curiosos. Y no es gratuito, muchos de los cuerpos celestes que podemos distinguir desde nuestro planeta se encuentran a distancias sorprendentes.



Por eso, el avistamiento del cometa verde, denominado C/2022 E3 (ZTF), generó altas expectativas, pues, no es un suceso frecuente. Además, su casi periodicidad es cercana a los 50 mil años, lo que significa que no se podrá volver a ver.



Sin embargo, fueron muchos los decepcionados y los memes inundaron las redes sociales.

Para algunos la espera fue mucha para lo poco que lograron apreciar.

Otros mencionaron los obstáculos que encontraron para poder ver al cometa.



Yo intentando ver el #cometaverde entre los cables de los postes de luz pic.twitter.com/kl3PZtShTF — Vɪᴄ Dɪᴀᴢ (@hollowbuthorny) February 1, 2023

Las referencias a Los Simpson son infaltables en los memes y en este caso no fue la excepción.

Seis horas, un minuto, ascención derecha, catorce grados, declinación veintidós minutos... No hay #cometaverde pic.twitter.com/EO4BbYPszb — Simpsonito (@SoySimpsonito) February 1, 2023

¿Por qué no se pudo ver el cometa verde?

Esta foto fue tomada el 29 de enero desde San Pedro de Los Milagros, Antioquia, por Enrique Torres y Mauricio Arango, con un telescopio Celestron Nextar 6 y una cámara Canon EOS 5D. Foto: Foto: Enrique Torres y Mauricio Arango.

"El cometa se va a poder ver varios días, pero el 1 de febrero estaría en su punto más brillante, en 4 o 5 días cambiará un poco", explicó Jhonattan Pisco, profesional del Grupo Halley UIS, Universidad Industrial de Santander, lo que quiere decir que cada día irá perdiendo más brillo hasta ser imperceptible.



Pisco añade que la magnitud del cometa, proveniente de la lejana Nube de Oort, está más o menos en 5, lo que significa que es lo más tenue que puede ver el ojo humano, por eso solo se aprecia como una pequeña luz.



Vea también: (¿Qué hay dentro de un agujero negro? Científicos tendrían la respuesta)



"Es algo muy tenue y la contaminación no ayuda", por eso su recomendación de ir a un lugar muy oscuro y despejado, difícil de lograr en las principales ciudades del país.



Con un telescopio o binoculares esta visibilidad mejora. Es por eso que en las fotos de profesionales sí se aprecia el cometa verde con claridad.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS