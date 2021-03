Los divertidos memes del 'niño del Oxxo' se toman las redes sociales

En redes sociales se viralizó una grabación en la que se muestra la divertida reacción de un joven cajero cuando uno de los clientes le dice que quiere comprar unos preservativos y unos Halls negros.



Los hechos ocurrieron en una tienda Oxxo de la Ciudad de México.



“Me das unos condones”, dice el cliente, a lo que el joven le pregunta “¿Unos qué?” y él contesta: “Unos preservativos”.



Ante esta petición el vendedor del Oxxo hace un sonido pícaro y una mirada coqueta antes de agarrar el producto del estante.



Momentos después, el comprador le menciona que también va a llevar unos Halls negros y el niño vuelve a reaccionar graciosamente.



Lo cierto es que se trata de un montaje actuado. En primer lugar, el cliente está grabando la situación desde el comienzo, lo cuál no es común.



Por otro lado, el menor menciona al principio del video que tiene 12 años y que cuenta con la autorización de su mamá para trabajar en esa tienda. Esto es ilegal en México, donde la edad mínima para laborar es de 16 años.



De hecho, Oxxo se pronunció y dijo a 'Merca 20' que "operamos en estricto cumplimiento a leyes, regulaciones y ordenamientos de los países en los que operamos, así como basados en nuestro Código de Ética, cumpliendo las políticas, normas y procedimientos estipulados por la organización".



Pero, entonces, ¿quién es el 'Niño Oxxo'?. Según la empresa se trata del hijo de una de las vendedoras que labora en aquella tienda. "La persona menor de edad que aparece en el vídeo no tiene relación laboral con Oxxo (...) el vídeo realizado fue creado para subir a la redes sociales".



A pesar de que no sea real, el 'niño del Oxxo' o 'gordito del Oxxo', como también lo buscan en redes sociales, ha causado simpatía y risa entre los internautas, quienes han comenzado a realizar todo tipo de memes con el video y las imágenes de esta situación. La mayoría de estos, describiendo situaciones picaras y coquetas.



Aquí algunos:

*Cuando estás con alguien*



Netflix: “¿Aún sigues ahí?”



Also Netflix: pic.twitter.com/gL7KWeLU7l — Novela Gráfica 🍿🇨🇴 (@_NovelaGrafica) March 10, 2021

Y si yo gano que me das? pic.twitter.com/Co0W3tH5aR — Laura Medina (@Monaa_688) March 10, 2021

Nadie:



Todos apenas vimos que @FUribe20 capturó el error del defensor rival al segundo 20: https://t.co/GPYrOcFzNY pic.twitter.com/mqVCKh4JY9 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 10, 2021

Cuando se suben en la 63 con el cabello mojado. pic.twitter.com/v4VYbc8MvK — TrashMilenio (@TransMiseria) March 10, 2021

Si yo trabajara en una farmacia pic.twitter.com/hSZ8qB47aS — J (@jcamiloorozco) March 8, 2021

Cuando dice: Ponle seguro a la puerta. pic.twitter.com/sfUunNw6pv — Lore Martínez (@lorenamar__) March 10, 2021

