La Selección, el nuevo iPhone y los memes más virales de esta semana

Redes sociales

Esta semana también se volvieron virales en redes los memes de 'It 2', la película del malvado payaso, inspirada en un libro de Stephen King, que se estrenó en cartelera el pasado 5 de septiembre. En este pantallazo de un video, por ejemplo, muestran al protagonista de la producción bailando una canción de Miley Cyrus: 'Party In The USA'.