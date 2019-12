Diciembre, Messi y CR7, protagonistas de los memes de la semana

Redes sociales

Cristiano Ronaldo decidió no viajar a París a la gala del Balón de Oro. El portugués se quedó en Italia donde esa noche se premiaba a los equipos y jugadores de la Serie A. Varios dijeron que el jugador de la Juventus estaba triste porque en el Balón de Oro no ganaría y en los premios del fútbol italiano sí, y que por eso no viajó a París.