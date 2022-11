Con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp se mantiene vigente en el mundo de las aplicaciones de mensajería instantánea y telecomunicaciones en general.



En los chats de este aplicativo es posible enviar documentos, fotos, audios, videos, ubicaciones, contactos, encuestas, stickers y emoticonos. En ese último apartado, se encuentra un emoticono que representa a un payaso, pero, ¿cuál es su significado?



Este emoticono imita a un payaso de cumpleaños o de circo y se añadió a WhatsApp desde junio de 2016 junto a otro grupo de estos símbolos agrupados en Unicode 9.0 .



Las características de este payaso son su redonda cara blanca con las mejillas ruborizadas, unos labios rojos prominentes y una blanca sonrisa que sobresale entre ellos. Además, tiene una nariz roja circular, blancos ojos ovalados contorneados de azul con pupilas negras, delgadas cejas negras arqueadas y un frondoso pelo rojo en ambos costados de la cabeza.



¿Qué significa el emoticono del payaso?

Este emoticono se utiliza normalmente en chats informales con personas cercanas para denotar que alguien quedó como "un payaso" porque ha causado burlas o una situación no terminó como esperaba o no era lo que creía.



REDACCIÓN TENDENCIAS.

EL TIEMPO.