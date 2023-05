Melissa Sloan, como fue identificada y como se muestra en redes sociales, tiene gran parte de su piel cubierta de tatuajes. Es calificada como una persona “adicta” a los tatuajes.



El diario británico ‘The Sun’ compartió su historia, indicando que la mujer que actualmente tiene siete hijos se encuentra desesperada, pues lleva más de seis meses buscando trabajo y asegura que por su aspecto físico la rechazan en todas partes.

Sloan vive en Gales del Sur y ha contado en varias entrevistas que se hizo su primer tatuaje cuando tenía 20 años y desde entonces ha cubierto la mayor parte de su cuerpo con cientos de tatuajes, asegurando que tiene en su piel las conejitas Play Boy hasta personajes animados.

Le puede interesar: Video: familia logra salir de un auto antes de ser arrollados por un tren

En varias declaraciones, la mujer ha mostrado su desespero por encontrar empleo indicando que: “estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, pero nadie me acepta. No he tenido una sola oferta de trabajo".

También ha indicado que se trata de una discriminación por su aspecto físico, ya que en ocasiones ha cubierto sus tatuajes y la gente la trata con normalidad. “Cuando salgo con una peluca y con maquillaje cubriendo mis tatuajes, la gente me trata con normalidad. Quiero demostrar que todos están equivocados” indica.

También puede leer: Salen a subasta las emblemáticas joyas de Diana de Gales antes de morir

De igual manera, la mujer asegura que está dispuesta a realizar cualquier trabajo porque necesita dinero para mantener a sus hijos, afirmando: “tengo niños que mantener, así que quizás tenga que quitarme los tatuajes y luego finalmente podré conseguir un empleo”.

El arte de borrar tatuajes con láser

A pesar de ser una práctica cada vez más común, todavía hay poco conocimiento de cómo hacer este proceso sin poner en riesgo la salud del paciente.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO