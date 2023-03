Melissa Martínez, una de las periodistas deportivas más conocidas en Colombia por su trayectoria y carrera en el mundo del deporte, actualmente se encuentra en ‘ESPN’ como panelista de ‘ESPN Show’. También se desempeña como locutora en ‘Caracol Radio’.



El nombre de la periodista se ha vuelto tendencia en el último año, pues, aparte de su trabajo, a los seguidores también les gusta estar pendientes de su vida amorosa. Después de tres años de matrimonio con el futbolista uruguayo Matías Mier, Melissa decidió poner fin a su relación en medio de rumores de infidelidad de su expareja.

Tras su esperada entrevista con la también periodista Eva Rey, en su programa ‘Desnúdate con Eva’, Melissa aclaró varios temas de su vida personal y reveló detalles que no se conocían sobre su relación con el futbolista uruguayo.

La pareja dio por culminada su relación en el 2022. Foto: Instagram: @melissamartineza / @mati.mier

La costeña, de 37 años, se sinceró en el programa, al decir que para ella el trabajo es un pilar muy importante y que la felicidad siempre la mide por dos frentes, refiriéndose tanto a su éxito laboral como a su situación sentimental.



“Creo que sí soy feliz, si lo sumamos todo creo que hay una felicidad, pero hay unos puntos en los que estamos en una mejora constante”, dijo la periodista.

Melissa lucía en la entrevista muy relajada y feliz a la hora de contestar cada pregunta. Eva, al ver que ya estaban tocando temas sobre las relaciones amorosas, no esperó para indagar sobre el estado sentimental actual de la periodista.



“¿Hace mucho que no has hecho nada?” le preguntó Eva a Melissa. La también presentadora no entendió la pregunta y Eva se la aclaró al instante: “Un ‘arrocito en bajo’ tienes que tener”.Ante esta pregunta, Melissa contestó con mucha tranquilidad: “Yo preferiría decir, como dice Uribe, siguiente pregunta”.

Jugueteando con Melissa Martínez 😈🥱🥰 @MelisaMarArtuz



Ya sabéis. A partir de ahora me encontráis miércoles y domingos 7 pm en mi canal de YouTube... https://t.co/fMjSGSRLNc pic.twitter.com/32D4isSivz — desnudateconeva (@desnudateconeva) March 24, 2023

“¿Sabes que pasa algo? Yo creo que lo primero que hay que hacer en la vida después de un proceso reciente como el que he vivido es sanar, es como reconstruirte y entender muchas cosas, porque es un proceso de deconstrucción de la idea que tenías de vida, yo no me imaginaba jamás en un escenario como este”, contestó Martínez después de la pregunta de Eva Rey.



El seguir un camino de sanar y curar su corazón es primordial para la famosa periodista, pues dice que sin eso actuaría de mala forma en sus relaciones futuras. También afirmó que entre ella y su expareja ya no hay ninguna interacción, pues optó por el contacto cero.



Eva, al ver que ya entraron de lleno a ese tema tan doloroso que ha tenido que vivir Melissa, le preguntó que si ya había perdonado.

Melissa Martínez es reconocida por ser de las pocas mujeres panelistas en ‘ESPN’ Colombia. Foto: Instagram Melissa Martínez

La periodista respondió: “Creo que mi acto más valiente de los últimos años ha sido perdonar sin escuchar esa petición, entiendes que tienes que disculpar”.



Rey cuestionó a Martínez con respecto a cómo se ha reconstruido desde su ruptura y cómo hace para dejar todos esos problemas al lado y dar buena cara a su profesión de periodista deportiva.



“Lo que yo consideraba en un momento terrible, que era seguir con una vida con mil cosas en la agenda, terminó siendo mi mayor salvación, para nunca estar cerca de un episodio de depresión. Sí he estado triste, pero jamás he estado deprimida”, concluyó Melissa Martinez en su entrevista.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO