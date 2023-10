¿Melissa Martínez tiene novio? Rumores indican que es un exparticipante de 'MasterChef'

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más reconocidas del país. Actualmente, se encuentra trabajando en el programa 'ESPN Show' del canal ESPN de Colombia, pero por su gran trayectoria en la televisión ha logrado acumular una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales.



Sin embargo, ella no es conocida solo por su trabajo, sino también por qué estuvo casada con el futbolista uruguayo Matías Mier. Ellos anunciaron su separación en 2022 y fue uno de los rompimientos más sonados en el mundo del entretenimiento.

Tras conocerse esta noticia, en las redes sociales se han realizado varias especulaciones acerca de su vida amorosa y se le ha relacionado con otras figuras públicas.



En una ocasión, se rumoreó que estaba saliendo con el cantante de música urbana Dekko, pues compartieron un tiempo juntos en el Mundial de Qatar de 2022. Sin embargo, ella aclaró que esto no era verdad y se mostró molesta por lo que decían en los medios de comunicación.



(No deje de leer: ¿Quiénes son y qué ha pasado con los ganadores de todas las temporadas de Yo Me Llamo?).



Ahora bien, las especulación han señalado a otra persona como la nueva pareja de la periodista y es el actor Mario Espitia. El también presentador, quien participó en la edición de 2021 de 'Masterchef Celebrity', fue captado con Martínez luego del partido de la Selección Colombia el pasado jueves 12 de octubre.

Facebook Twitter Linkedin

Al parecer los famosos vieron juntos el partido de la Selección Colombia Foto: Instagram @espitiamario

Estas imágenes fueron publicadas en las historias de Instagram de los famosos, se les podía ver muy felices con la camiseta de la tricolor. Asimismo, acompañaron las fotografías con un corazón rojo.



(Le puede interesar: ¿Trasparente, amarillo, rojo o blanco? Esto dice el color del semen sobre la salud).



Por otro lado, en el programa de chismes 'Lo Sé Todo' mostraron que Martínez y Espitia se suelen dejar diferentes comentarios en las redes sociales y muchos de ellos son corazones rojos.



Por el momento ninguno de los famosos se ha pronunciado al respeto, pero varios de sus seguidores han comentado que están felices de que ella se esté dando una nueva oportunidad en el amor.

Por estas razones dicen que Melissa Martínez tiene nuevo amor después de Matías Mier pic.twitter.com/J3IxXG9bsK — Ana (@PuraCensura) October 13, 2023

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Conozca los barrios más costosos para vivir en Colombia

Así puede hacer una caja oscura para ver el eclipse solar de hoy, le contamos

Arándanos y moras, entre las frutas más ricas en vitamina K: ¿por qué es importante?