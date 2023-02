Tras su separación del futbolista Matías Mier, la vida amorosa de la presentadora Melissa Martínez ha llamado la atención de sus seguidores y de los portales de chismes.



La también empresaria sabe que cualquier hombre con el que sea vista será señalado como su potencial pareja y eso sucedió hace algunos días cuando celebrara su cumpleaños en compañía de su círculo cercano.



Allí se encontraba con otras figuras de la farándula colombiana como Tatiana Franko, quién grabó a Melissa Martínez mientras se reía y se abrazaba con un "misterioso hombre" como lo calificó.



Por su parte, Martínez hizo lo propio y subió a sus historias una foto en la que el mismo sujeto la tiene abrazada y le está dando un beso en la mejilla. Ella escribió "Te amo" y etiquetó a Camilo Pardos.

Estas publicaciones dieron de qué hablar y se empezó a especular, particularmente en medios de comunicación locales, que este hombre sería el nuevo amor de la presentadora.

La contundente respuesta de Melissa Martínez

Sin embargo, Melissa utilizó sus redes sociales para desmentir estos rumores.



"Ustedes no son serios!!! Saben que es integrante de la comunidad LGTBIQ+ y con tal de inventar romances no les importa. Mi amigo es bello, pero no estoy en su lista de preferencias infortunadamente", escribió en su cuenta de Twitter en respuesta a uno de los medios que lo comentó.



Siga leyendo: (Matías Mier olvida a Melissa Martínez: polémica celebración en Indonesia)

Ustedes no son serios!!!

Saben que es integrante de la comunidad LGTBIQ+ y con tal de inventar romances no les importa. Mi amigo es BELLO pero no estoy en su lista de preferencias infortunadamente. https://t.co/RX8VZJINHO — Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) February 4, 2023

En sus historias de Instagram, donde acumula más de dos millones de seguidores, también se refirió a la especulación sobre su vida amorosa.



"Las revistas de chismes de este país son un cuento", dijo entre risas. "Es mi amigo hace 12 años. Hace parte de mi combo de "amigos pirotécnicos".



Reveló en el mismo video que su amiga Franko escribió "hombre misterioso" en su publicación, pues "cada hombre que se pone a mi lado es un hombre misterioso según la gente".



La presentadora nacida en Soledad, Atlántico, señaló también que su amigo tiene otras preferencias e invitó a seguirlo en sus redes sociales.



Cómo asegura en su perfil, Camilo Pardos es periodista y relacionista público.

Más noticias