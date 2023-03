El año pasado hubo un a ruptura que ocupó los titulares de diversos medios de comunicación y también recibió eco en páginas de chismes. Se trata de la separación de la presentadora deportiva Melissa Martínez y el futbolista uruguayo Matías Mier.

Por semanas se especuló que la pareja no pasaba por su mejor momento, pero tras la filtración de varias imágenes en las que se le veía a él junto a otra mujer se confirmaron las sospechas.

Melissa Martínez no había dado declaraciones al respecto, más que algunas indirectas en vivo. Hasta ahora, cuando apareció en el programa de Eva Rey y respondió sinceramente si ya ha perdonado lo sucedido.



“Mi acto más valiente ha sido perdonar, sin escuchar esa petición”, dijo.



Luego, visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, añadió: “Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre. He creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar que eso sea para edificar y para construir, y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezca que giran en torno a ti, que son nefastas, aunque se tejan miles de teorías, bueno, todo termina resumido a un adiós y ya, pero no está mal”.



Sus seguidores no demoraron en mostrarle su apoyo por medio de redes sociales, refiriéndose a ella como una mujer con mucha fortaleza, ante lo que ella respondió por el mismo canal diciendo que sintió miedo de que saliera esa parte de la entrevista.

“Nunca antes me vi llorando si no fuera de alegría, pero después recordé que somos miles en uno. Meli es alegre, extrovertida y para tratar algunos temas puede ser muy sensible. Y, aunque digo que podemos con todo… SÍ, pero no todo al tiempo”, escribió.



Ahora, la presentadora también fue cuestionada por su actual situación sentimental o, en palabras de Eva Rey, por la existencia de “arrocitos en bajo”. Prefirió evadir la pregunta, pero sí aclaró que últimamente son los hombres menores los que la buscan interesados.

