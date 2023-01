Durante el programa 'El Vbar' de Caracol Radio la periodista deportiva tuvo un jocoso intercambio con el entrenador y exfutbolista Máyer Candelo, en donde el exdeportista aseguró que él lleva toda la vida esperando a Melissa Martínez.



La afirmación de Candelo se dio después de que Diego Rueda, panelista del programa, le preguntara al entrenador, "Máyer, ¿usted cuánto tiempo esperaría a Melissa?".



A lo que Candelo no dudó en responder "No, yo llevo toda la vida esperándola", afirmación que hizo reír a toda la mesa de trabajo. Sin embargo, Martínez fue rápida en responder diciendo que sacarían al exjugador por sus afirmaciones, cosa que él negó, pues aseguró ser soltero.



La periodista volvió a reír y dio su respuesta haciendo referencia al video de una joven que se viralizó por tener una lista muy específica de requisitos que debe tener una persona si quiere ser una pareja sentimental.



"La mía es cortica, pero entre los requisitos hay uno que Mayer ya no puede cumplir", aseguró la periodista, quien seguidamente exclamó, "¡Nada de fútbol!, nada de guayos. Lección aprendida".



Sin embargo dijo que los demás requisitos sí eran cumplidos por el exjugador.



La respuesta de Melissa Martínez se pone en contexto por su pasada relación sentimental con el jugador uruguayo Matías Mier, con quien sostuvo cinco años de relación y dos de matrimonio, sin embargo, la pareja terminó separándose en 2022.



En ese momento, Mier publicó un comunicado en el que, si bien no compartía muchos detalles, afirmaba haber lastimado "a una mujer excepcional que estuvo conmigo incondicionalmente y me dio todo su amor, razón por la que le pido perdón principalmente a ella y todo aquel que sin ser mi intención ha sido afectado por mi actuar".

