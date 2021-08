La presentadora Melissa Martínez alertó sobre modalidad de robo en Bogotá

La presentadora Melissa Martínez, de 34 años, relató a través de sus redes sociales que por poco fue víctima de una famosa modalidad de robo en Bogotá. Esta consiste en hacer que las personas se bajen de su vehículo o descuiden sus pertenencias para así robárselas.



De acuerdo a su relato, como es costumbre, la mujer salió en su camioneta de su trabajo en 'ESPN'. Se trasportaba en horas de la tarde noche por la Avenida Boyacá, sentido sur-norte, mientras hablaba con una amiga en sus celular con manos libres desde la conexión Bluetooth del carro.



“Les voy a contar que ayer me iban a atracar. Yo venía hablando con una amiga para que el trayecto se me hiciera más corto. Conectada al bluetooth del carro y hablando”, inició su relato la mujer.



En un momento tuvo que detenerse en un semáforo y un hombre se acercó a su vehículo y le dijo, golpeándole fuertemente a la ventana y con un tono de voz bajo, que tenía una llanta pinchada.



No obstante, la comunicadora - que empezó su trayectoria profesional como la 'Patrullera Nacional' de 'Noticias RCN' - no confió en la palabra del sujeto pues no había sentido nada raro en el vehículo.



“Yo volteé y me asusté. Me comenzó a hablar despacito, súper despacito. ‘Tiene la llanta espichada, tiene la llanta espichada’. Lo vi, como no me dio buena espina, yo dije ‘me espiché la llanta, no pasa nada’”, continuó con su relato.



Cuando volteó hacia un lado se dio cuenta que una patrulla de la Policía Nacional se encontraba estacionada, por lo que le preguntó a los uniformados si esto era verdad.



Acto seguido, cuando le aseguraron que no tenía la llanta pinchada, el hombre que le hizo el falso anuncio escapó tirándose a un caño, lo que le hizo pensar a la costeña que querían atracarla.



“Volteo y el tipo se tiró al caño. ¿Ah? El tipo se tiró al caño. Reflexión, estoy pensando mal del hombre que me quería ‘raponear’ el celular, que yo bajara el vidrio y arrancarme la candena, esto es oropel, esto es una fantasía, o el tipo pensó que yo estaba espichada. A mí no me echen ese cuento”, concluyó la barranquillera.



Lo cierto es que la comunicadora, quien comenzó con el periodismo deportivo en 'Futbolmanía RCN', quería darle un aviso a sus más de 2.5 millones de seguidores sobre esta modalidad de robo.



En su caso se salvó ya que su camioneta tiene un aviso cuando las llantas se pinchan, lo que le hizo sospechar sobre lo que le decía el presunto ladrón.



