Melissa Martínez es en la actualidad una de las periodistas más reconocidas del país. Su labor en 'ESPN' y otros espacios periodísticos dedicados al análisis deportivo, además de sus múltiples proyectos y colaboraciones con marcas, la hacen una exitosa personalidad en la televisión colombiana.

En los últimos días se dio a conocer que se mudará, ya no vivirá en el apartamento que compartía con su ex, el futbolista Matías Mier. "Sí me mudo, pero no sé si en los días que quedan de diciembre o el otro año, comenzando. Mejor dicho, estoy organizando tiempos (…) Este apartamento, que ustedes adoran, lo voy a alquilar amoblado, les avisaré después", dijo en sus redes sociales.

Tras este anuncio, también aseguró que se ha sentido estresada con lo que parecen ser nuevos proyectos. "Hay muchas personas a mi alrededor, pero hay algunas cosas que estamos manejando en este momento, que me saturan y me dan estrés", afirmó en sus historias de Instagram.

'Busco nuevo integrante para mi equipo'

Por esta razón, informó que está en busca de un nuevo integrante para su equipo de trabajo. Esta persona debe cumplir con una serie de especificaciones, las cuales enumeró Martínez en su video.

Si quiere aplicar, debe tener disponibilidad para viajar, por lo menos, dos veces al mes y debe vivir en Bogotá: "Si conocen a alguien, con estas capacidades, que me manden la hoja de vida y vamos viendo qué pasa".

Melissa Martínez lanzó oferta laboral para unirse a su equipo de trabajo. pic.twitter.com/ynwyMsZekz — Ana (@PuraCensura) December 10, 2022

Eso sí, no aclaró cargo, funciones o salario del puesto.

Finalmente, especificó que su correo es el medio por el cual estará recibiendo las hojas de vida de las personas interesadas en la vacante: melissamartinezoficial@gmail.com.

