Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más famosas del país, pues ha cautivado a sus seguidores por su pasión por contar historias auténticas y profundas. Además, su divorcio con el futbolista Matías Mier le ha dado bastante popularidad. Tras su separación, varios seguidores se han preguntado sobre su vida amorosa o si alguien nuevo en su corazón.

En una reciente entrevista en el programa ‘El VBar’, de Caracol Radio, la periodista confesó que ha hablado con su terapeuta de diferentes temas de su vida personal. Esto abrió las puertas a que sus compañeros le pregunten diferentes cosas sobre sus planes a futuro.



En un principio, sus colegas elogiaron la forma en la que iba vestida, pues estaba muy elegante. Ante esto reveló que su apariencia se debe a que venía de una cita.



“¿Sabe de cuál cita vengo? Estaba con mi psicóloga… Nosotros hablamos de todo… Tenía cita con mi terapeuta”, comentó la periodista.

Luego, sus compañeros de trabajo la cuestionaron sobre lo que ella hablaba con la profesional.



“Hablamos de trabajo, de cómo me siento haciendo este espacio… Ella dice que yo vivo muy bien, pero que tengo que seguir en ese proceso de construcción de la mujer que quiero ser y me faltan un par de pasitos. Estamos transitando ese camino”, contó.



Asimismo, confesó que también ha hablado de la maternidad, pero indicó que se requiere de varios factores para que se haga una realidad.



“Sí, pero sigamos el camino, primero hay que tener novio. Aunque no sea la única forma, siento que sería una chévere mamá, soy buena tía”, concluyó.

