Melissa Martínez habló de quien la aconsejó tras separarse de Matías Mier

La separación de Melissa Martínez y el futbolista uruguayo Matías Mier fue motivo de atención para los seguidores del mundo deportivo y la farándula nacional.



Vale recordar que la periodista deportiva empezó el 2023 soltera y con un escándalo a cuestas.



Para ese momento, su matrimonio de casi tres años con el futbolista fue perjudicado con comentarios respecto a una supuesta infidelidad por parte del deportista, quien luego se enamoró de una mujer menor que él y ligada también al mundo del fútbol.

Uno de los divorcios más polémicos

Tras la separación, Melissa guardó silencio y muy pocas veces se refirió al tema. De hecho, en dos oportunidades habló sobre su situación.



En un primer momento abordando su proceso de tener que perdonar sin que le dieran una explicación de lo que sucedió y en otro momento mencionó que su ganancia fue recuperar la relación con su hermana con la que se había distanciado por temas de su matrimonio.

"Yo pasé por varios momentos. Yo me cerré muchísimo y fue una reducción de mi grupo cercano muy estricta. Yo creo que sí, una de mis socias fue una gran compañía, un gran soporte, pero creo que mi gran ganancia en ese momento fue recuperar mi amistad con mi hermana…Tenemos personalidades muy distintas, ella es la fuerte y yo soy lo contrario. Ella se da cuenta de cosas que yo no. Estamos atendiendo esta amistad... me decía: ‘abre el ojo con esto, no te estás dando cuenta de aquello’", reveló la también empresaria.



En el podcast conducido por Tatiana Franco se sinceró sobre lo que fue para ella atravesar un divorcio tan mediático: “Entendí que es un daño colateral... El entender que yo siempre tuve una vida tranquila, alejada de esto y que, obviamente, el efecto mediático que tiene un divorcio público, que jamás quise que fuera así... Siempre he dicho, esta es la conclusión terrible de una historia que fue bella. Tenía que haberme cuidado, sí. Cuántas veces te lo voy a decir, nunca”, agregó la periodista.



Martínez concluyó destacando una conversación definitiva que marcó el fin de su relación, expresando un deseo de avanzar sin dramas: “Hubo una sola conversación y en ella se resumió todo... Pa’ lante tú, pa’ lante yo, chao, no más, sin dramas y sin búsquedas”.

