A meses de haber hecho pública su separación con el futbolista uruguayo Matías Mier, Melissa Martínez decidió romper el silencio, tomar la vocería y abrir su corazón ante las cámaras del programa 'Desnúdate con Eva', conducido por la periodista española Eva Rey.



En un diálogo íntimo, personal y sincero, la presentadora deportiva contó detalles inéditos del proceso que tuvo que afrontar, luego de dar por terminada su relación con el deportista en medio de críticas, especulaciones y rumores de infidelidad.

Aunque en su momento Mier decidió dar una declaraciones ante la opinión pública, en las que confirmaba el divorcio, la periodista de 'ESPN' optó por guardar el silencio. Hasta hace unos días que, en medio de lágrimas, se refirió por primera vez al tema.



"¿Has perdonado o todavía hay rabia?", preguntó Eva Rey a Martínez. El cuestionamiento tomó por sorpresa a la periodista deportiva, quien se apresuró a decir: "Uy, qué buena pregunta. Creo que mi acto más valiente ha sido perdonar sin escuchar esa petición".

(Lea también: Melissa Martínez, sensación en Barranquilla: hinchas del Junior enloquecen).

En medio de la conversación, la conductora del programa decidió lanzar otra interrogante que, lejos de cortar la conversación, sacó el lado más vulnerable de Melissa. "¿Esperas esa disculpa?", agregó.

'Sin pelos en la lengua' y lágrimas intentando asomarse en sus ojos, Martínez respondió: "No, ya no me importa. Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre. He creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar que eso sea para edificar y para construir, y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezca que giran en torno a ti, que son nefastas, aunque se tejan miles de teorías, bueno, todo termina resumido a un adiós y ya, pero no está mal”.

La periodista también fue cuestionada por su vida sentimental o, como los llama Rey, los "arrocitos en bajo". Aunque Martínez no reveló si está saliendo con alguien actualmente, sí dejó en claro que, tras una separación como la que vivió, debe haber espacio para la sanación y la reconstrucción.



"¿Sabes que pasa algo? Yo creo que lo primero que hay que hacer en la vida después de un proceso reciente como el que he vivido es sanar, es como reconstruirte y entender muchas cosas, porque es un proceso de deconstrucción de la idea que tenías de vida, yo no me imaginaba jamás en un escenario como este”, afirmó Martínez.



(De interés: Melissa Martínez tendría nuevo pretendiente: 'Llevo toda la vida esperándola').



Aunque aún no existe un noviazgo confirmado, a Matías Mier se le ha relacionado en los últimos meses con la exjefe de prensa de Independiente Santa Fe Valentina Rendón, con quien ha sido captado en varias oportunidades. Una de las más recientes fue en el restaurante del cantante de música popular Jhon Alex Castaño, llamado ‘El rey del guiso’.

La ruptura de Melissa Martínez y Matías Mier

La confirmación de la ruptura entre el futbolista y la periodista se dio luego de que comenzaran a surgir rumores de infidelidad. Fue precisamente Mier quien salió a disipar las especulaciones con un contundente mensaje, en el que no solo anunció su separación con Martínez, sino que también pidió perdón públicamente.



“En mi humanidad, admito haber tomado decisiones equivocadas, y haber causado dolor a una mujer excepcional que estuvo conmigo incondicionalmente y me dio todo su amor, razón por la cual le pido perdón principalmente a ella y todo aquel que sin ser mi intención ha sido afectado por mi actuar”, escribió el volante uruguayo en Instagram.

(Siga leyendo: Melissa Martínez bromeó y rechazó a futbolista en vivo: 'Lección aprendida').

Facebook Twitter Linkedin

El futbolista se fue de Colombia, tras el anuncio de su separación con Melissa Martínez. Foto: Instagram: @melissamartineza / @mati.mier

Más noticias en EL TIEMPO

¿Actividad paranormal? Taxista asegura que transportó a supuesto 'fantasma'

Video: hijo de Shakira sorprende con su talento para el tocar piano

El llamativo camerino de Claudia Bahamón en Master Chef Celebrity 2023

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO