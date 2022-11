Melissa Martínez, una de las presentadoras y periodistas deportivas más reconocidas del país, ha estado bajo la lupa de los medios de comunicación los últimos meses luego de anunciar su separación amorosa con el futbolista de Independiente Santa Fe Matías Mier.



Las celebridades eran una de las parejas más reconocidas de la farándula nacional y constantemente se les veía demostrando su amor en las redes sociales. Sin embargo, las alarmas sobre su ruptura se prendieron cuando se le empezó a ver a la comunicadora asistiendo a algunos eventos sin compañía y cuando el futbolista cumplió años, pues no hubo reacción alguna de Martínez.



Ahora, la analista deportiva vuelve a ser noticia por aparecer de forma pública en el Mundial de Catar junto al cantante de música urbana Dekko. Ambos fueron vistos tomando un avión a ese país árabe, por lo que las especulaciones sobre un posible romance ha estado siendo tema de discusión por algunos internautas.



Ante la oleada de comentarios, Melissa tuvo que salir a aclarar las especulaciones que estaban circulando en algunos de los portales de chismes más reconocidos, incluso, se notó molesta por los comentarios que algunos usuarios de internet le dejaban en su perfil de Instagram.



“Yo en este viaje la estoy pasando increíble, Dekko es mi compañero en esta maravillosa aventura en Catar. Me sorprende lo que he leído en algunos medios. Uno tiene derecho a decir lo que siente”, mencionó a través de sus historias de Instagram.



“Uno muchas veces se queda callado para evitar conflictos. Ya están pasados, ya es momento de entender que estoy en una nueva etapa de mi vida. Ya dejen de inventarme novios, déjenme en paz”, agregó.



Declaraciones que dejan claro que su vínculo y visita al certamen orbital es netamente laboral y que son amigos y compañeros de viaje. Además, hay que dejar claro que ambos son de Barranquilla, lo que explica por qué se les vio juntos a su salida del país.



