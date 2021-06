Melissa Martínez habló sobre un video de RCN que le molestó

La periodista Melissa Martínez confesó, a través de Instagram, que le molestó que RCN publicara un vídeo en el que un hincha le pegó en una nalga. La presentadora calificó este hecho como "horrible".

Melissa Martínez grabó para sus seguidores un vídeo para contarles las cosas que desconocían de ella. Entre estas confesó sobre el vídeo que RCN publicó el día de los inocentes.



"Me molesté mucho cuando un 28 de diciembre, en el día de los inocentes, sacaron un vídeo donde un hincha me golpeaba, me pegaba en la nalga, me pareció horrible", dijo la presentadora.



En el vídeo se ve a la periodista narrando las noticias deportivas del día, cuando un desconocido se acerca le besa le mejilla y posteriormente le da un golpe en la nalga.

Un desconocido le da una nalgada sin permiso a la presentadora Melissa Martínez, mientras en estudio los demás se ríen.



No están de adorno, no son objeto. Son periodistas deportivas que merecen respeto. pic.twitter.com/rdkk9kCbBF — Lorena. (@LoreBeltran) January 14, 2020

La periodista también confesó que no sabía nadar, y que había trabajado en discotecas para pagarse la universidad. Además admitió que le gustaba comer papel en las redacciones.



