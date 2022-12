En los últimos días, Melissa Martínez ha estado muy activa en el gimnasio, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes le preguntaron por qué hacía tanto ejercicio, incluso, pese a sus largas jornadas de trabajo.



Ante la insistencia de sus fanáticos, la presentadora confesó que le encantan la natilla y los bueñuelos, razón por la cual está muy juiciosa con la actividad física para no subir de peso.

"Estoy yendo al gimnasio en la mañana porque me gusta comer buñuelo, porque me encanta la natilla. Así que no me las pienso perder y tengo que ir al gimnasio porque sino la ley de la compensación dónde estaría", confesó entre risas Melissa en sus historias de Instagram.

Además, Martínez mostró que la persona que le cocina le hizo una ensalada con patacón y dio a entender que se encuentra a dieta, eso sí, no se abstiene de las delicias decembrinas, pues también compartió un video comiendo natilla con Oscar Córdoba.

La presentadora ha demostrado ser muy disciplinada con el ejercicio, de hecho, escribió que: "Disciplina es hacer lo que tengo que hacer, aunque no me apetezca (...) Ser disciplinado te ayudará más que estar animado".

