Desde hace unas semanas, los internautas vienen especulando que la presentadora y su esposo Matías Mier estarían pasando por un mal momento en su relación. Hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado los rumores.



Las sospechas empezaron luego de que dejaran de publicar fotos juntos. La pareja que se casó en el 2019 solía mostrar detalles de su vida en redes sociales y compartir imágenes de sus viajes.



(Siga leyendo: Natalie Portman aplaza rodaje de nueva serie por extorsión de un grupo criminal).

El futbolista uruguayo se ha alejado de su cuenta de Instagram y no actualiza el perfil desde abril de este año. Además, los fanáticos notaron que hace poco desactivó los comentarios de sus publicaciones.



Hace unas semanas, Mier cumplió años y los internautas estaban a la espera de alguna felicitación por parte de su esposa. Melissa Martínez ignoró el día y no hizo ninguna referencia a su pareja de hace cinco años.



El programa de farándula ‘Lo sé todo’ manifestó que el matrimonio se encontraba en crisis desde hace algún tiempo. Ahora, la presentadora de ‘ESPN’ compartió un críptico mensaje que levantó las sospechas entre sus seguidores.



“Cada uno tenemos más cosas para agradecer que para lamentar en la vida, pero cada cual decide a qué prestar más atención. Menos exigencia con la vida y más agradecimiento por todo lo que nos ofrece”, escribió la barranquillera.



(Más: Jessica Cediel reveló cómo quedó su cuerpo tras las cirugías y recuperación).



El texto estuvo acompañado de una cita anónima que hacía referencia a la felicidad. Para muchos internautas, la periodista estaría hablando de una nueva etapa en su vida tras separarse de Matías Mier

Facebook Twitter Linkedin

En los últimos meses Melissa Martínez ha estado recorriendo el mundo de la mano de ESPN. Foto: Instagram: @melissamartineza

El cambio de Melissa Martínez

Hace unas semanas se volvió viral una publicación que compara dos imágenes de la periodista. En una aparece hace unos años, con un aspecto diferente y la otra es una foto de cómo se ve en la actualidad.



Las fotografías de la barranquillera causaron polémica entre los seguidores de la cuenta. Algunos la aplaudieron por mostrarse genuina y otros criticaron sus procedimientos estéticos.



(También: Carolina Cruz denunció estafas con productos adelgazantes a su nombre).



Hace unos años Martínez reveló que por problemas de salud se realizó un bypass gástrico y una rinoplastia. Además, cambió su rutina de ejercicios y se dedicó al mantenimiento de una vida saludable.



La publicación alcanzó tantos comentarios que la misma presentadora respondió que estaba orgullosa de sí misma: “¡Yo me he sentido guapa en todos esos momentos! Pero en todo caso lo más lindo no se ve“.

Más noticias

‘Epa Colombia’: así fue la aparición de su doble en ‘Sábados Felices’

Un gato golpeó a un comentarista deportivo en plena intervención en vivo

‘La Jesuu’: la tajante respuesta a una internauta que la tildó de ‘asquerosa’

Yailin, novia de Anuel, reapareció en redes con nuevo retoque estético

James Rodríguez, captado tomando y cantando canciones de Diomedes Díaz

Tendencias EL TIEMPO