Karol G y Shakira siguen dando de qué hablar por el estreno de ‘TQG’, una de las nuevas canciones del álbum de la cantante paisa, ‘Mañana será bonito’, y que a menos de un mes de su estreno ya se encuentra en los puestos más altos de las listas de reproducción como Spotify y YouTube, plataforma que ya 173 millones de reproducciones.

Así mismo, el tema aprovechó la coyuntura que se estaba generando por la ruptura de la barranquillera y su ex pareja Gerard Piqué, la cual fue uno de los líos jurídicos y amorosos más mediáticos de finales de 2022. Recuerde que esta situación dio pie para que Mebarak, apellido de la cantante, lanzara un polémico sencillo contra el futbolista: la sesión #53 con Bizarrap.



Esto ha generado una oleada de comentarios en redes sociales que ha provocado todo tipo de tendencias en redes sociales, como coreografías, cantos y parodias.



Una de las celebridades que se ha sumado a esta ola de canciones de ‘despecho’ ha sido la presentadora colombiana de ESPN Melissa Martínez, quien, entre otras cosas, también sufrió los impases de un divorcio con el futbolista Matías Mier a quien acusan de haberle sido infiel, sin embargo, esto jamás ha sido confirmado.



¿Dedicatoria a Matías Mier?

Así las cosas, sus más de 2,6 millones de seguidores en Instagram le siguen el paso con el fin de averiguar qué sucede en su vida laboral y amorosa. La soledeña acaparó la atención de su comunidad digital con un llamativo baile que tenía de fondo la canción de Shakira y Karol G ‘TQG’.



Con micrófono en mano cantó uno de los versos más polémicos de la canción, por lo que cientos de internautas no dudaron en recordar al ex Independiente Santa Fe en los comentarios: “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”, se le ve interpretando a la comunicadora.



Luego, se arrojó al piso para realizar uno de los pasos insignias de la canción, lo cual causó furor entre los usuarios de internet que no dudaron en dejar sus reacciones en la caja de comentarios del post, que fue replicado en varias cuentas de chismes.



