La presentadora deportiva colombiana Melissa Martínez ha sido noticia durante estos días, no solo por el cubrimiento del Mundial de Qatar que está realizando.



Primero, la atención se posó sobre ella tras una polémica sesión de fotos que tuvo con la revista 'Soho', sobre la cual varios indicaron "sentirse decepcionados" porque la periodista decidió no mostrar de más. Ante las críticas, ella aseguró estar satisfecha con el resultado. "En todo caso, si era por mostrar algo más de mi cuerpo, tenía que mostrar mi cerebro. Es que no hay otra cosa más", señaló.

La comunicadora, que últimamente comparte su experiencia en el cubrimiento en Qatar, publicó en sus historias de Instagram un clip corto en el que estaba en el gimnasio. Según se pudo apreciar, cuando intentó grabar, su teléfono se sacudió de manera brusca, ya que por estar pendiente de este casi le ocasiona un accidente.



“Casi me mato por grabar video. Mejor entreno con juicio”, escribió en su historia.



Para suerte de Melissa, el incidente no pasó a mayores y solo quedó como una anécdota que decidió compartir con sus cerca de 2,7 millones de seguidores en Instagram.

Melissa Martínez contó que se salvó de un momento engorroso pic.twitter.com/QOHS7j4P1w — Ana (@PuraCensura) November 30, 2022

