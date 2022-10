Melinda Gates es una de las caras más reconocidas en cuanto a trabajo social y empresarial. Junto a su exesposo, Bill Gates, lidera una organización homónima: Bill and Melinda Gates Foundation, con la que se han propuesto hacer millonarias donaciones e inversiones para “crear un mundo en el que cada persona tenga la oportunidad de tener una vida saludable y productiva”.

En paralelo a sus aportes comunitarios, la pareja también ha sido foco por su intempestiva separación luego de un matrimonio de 27 años y una familia conformada por tres hijos. Las suspicacias rondaron desde el primer día de la ruptura; durante varios meses ambos decidieron guardar silencio. Pero, poco a poco, han estado sincerándose sobre lo que realmente sucedió.

‘Seguí trabajando con la persona de la que me estaba separando’

Melinda, uno de los referentes de la filantropía, aseguró que no dejó de presidir la fundación, pese a que su matrimonio se había caído.



“Necesitaba demostrar y ser mejor cada día. (...) Aprendí que como líder podía hacerlo. Eso me recordó que la fundación me llamaba a ser la mejor ”, comentó en una entrevista para el medio especializado ‘Fortune’.

Bill y Melinda Gates. Foto: Página Bill and Melinda Gates Foundation

Por tanto, dio continuidad a los programas que había ideado junto al que desde mayo de 2021 se convirtió en su exmarido. Además, decidió afrontar las dificultades fuera del escarnio público y no referirse al tema.



“Fue increíblemente doloroso en múltiples sentidos. Lo extraño es que el covid-19 me dio la privacidad de hacer lo que tenía que hacer”, expresó la mujer, de 57 años, cuya fortuna supera los 6,2 miles de millones de dólares, según la revista ‘Forbes’.

¿Hubo infidelidad?

Aunque Melinda no lo ha mencionado, Bill Gates sí fue confrontado en una entrevista sobre su conducta mientras estaba casado, pues se ha dicho que supuestamente habría tenido amoríos con trabajadoras de su empresa tecnológica Microsoft.



- ¿Fuiste infiel en tu matrimonio? -le cuestionaron en el programa estadounidense ‘Today’.

- Claramente cometí errores y asumo la responsabilidad. Sabes que el año pasado fue difícil, pero logramos salir adelante -comentó con otra expresión en su rostro y tras algunos tartamudeos.

Según señaló, causó dolor y, por ende, se sentía mal. “Hay áreas en las que soy experto, pero en este tipo de temas, no lo soy. Debo ser humilde. No tengo buenos consejos para los demás”, sentenció.



Gates, a sus 66 años y con una fortuna de más de 100 miles de millones de dólares, está dentro del listado de las personas más adineradas del planeta. Comparte el ‘top 10’ con otras personalidades, como Jeff Bezos, fundador de la plataforma de comercio Amazon, y Elon Musk, dueño del fabricante de carros eléctricos Tesla.

