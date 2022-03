La filántropa Melinda French Gates aseguró que se planteó su divorcio del multimillonario Bill Gates tras comprobar que su relación "simplemente no era saludable.



Melinda se divorció del cofundador de Microsoft, Bill Gates, con quien estuvo casada 27 años, el pasado mes de mayo.



En una entrevista en exclusiva con la presentadora Gayle King, del programa de televisión 'CBS Mornings', cuyo contenido completo se emitió este jueves, French Gates reflexionó sobre la aflicción que está viviendo tras su separación y habló sobre las razones del divorcio.

Las razones del divorcio

Interrogada por la periodista de la cadena CBS sobre las razones de su separación, Melinda French Gates respondió que "muchas cosas" llevaron a ello.



"No fue un momento o algo en particular que ocurrió", dijo.



"Simplemente llegó un momento en que había muchas cosas y me di cuenta de que no era ni saludable ni podía confiar en lo que teníamos", agregó.



Pocos días después del divorcio de la pareja, tras 27 años de relación, el diario The Wall Street Journal reveló que la salida definitiva de Bill Gates del grupo Microsoft en marzo de 2020 se habría debido a una relación "inapropiada" que mantuvo a principios de la década de 2000 con una empleada de la empresa.



Sobre si Gates tuvo o no una relación extraconyugal con una empleada de Microsoft, Melinda dijo que le tocaba a él responder por esa y quizá por otras que mantuvo. No afirmó que la relación haya terminado por un amorío del millonario.

Gates y Jeffrey Epstein

French Gates también criticó este jueves la relación que mantuvo su exmarido Bill Gates con el multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de crímenes sexuales y que se suicidó en prisión en 2019.



Gates reconoció que se reunió en una ocasión con Epstein. "Quería ver quién era este hombre, y me arrepentí desde el momento en que entré por la puerta", dijo.



La pareja tuvo tres hijos: Jenn, Rory y Phoebe. Foto: Fabrice Confrini / AFP

"Era asqueroso (...) Tuve pesadillas después", dijo tras admitir que su "corazón está con las jóvenes" que fueron víctimas del depredador sexual, que se suicidó en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019 cuando aguardaba a sentarse en el banquillo de la justicia.



"Reunirme con Epstein fue un error del que me arrepiento profundamente. Fue un error enorme de cálculo", lamentó por su parte Bill Gates en un comunicado enviado por su portavoz este jueves, según el 'Wall Street Journal'.

El duelo tras el divorcio

Sobre el proceso que ha vivido tras el divorcio, Melinda explicó que ha realizado un "viaje de curación".



Dijo que derramó "muchas lágrimas durante muchos días" y recordó estar acostada en la alfombra pensando: "¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo levantarme? ¿Cómo voy a seguir adelante?".



La filántropa explicó que hubo días en los que estuvo enojada después de la separación. "Eso es parte del proceso de duelo", describió.



“Estás de luto por la pérdida de algo que creías tener y que pensabas que tendrías para toda la vida”. "Quiero decir, esto es algo doloroso", continuó.



"Sin embargo, al final del día, comencé este viaje de curación y siento que estoy empezando a llegar al otro lado. Y siento que estoy pasando una página en el capítulo ahora. Es 2022 y estoy realmente emocionada por lo que está por venir y la vida que me espera", subrayó.

La relación tras la separación

Pese a estar divorciados, la otrora pareja sigue dirigiendo la Fundación Gates, que en más de veinte años ha financiado proyectos e iniciativas por un total de 53.800 millones de dólares. "Sin duda que tenemos una relación de trabajo", dijo en la entrevista. "Diría que en este momento es amistosa".



Melinda French Gates tiene por su parte otra fundación, Pivotal Ventures, que se centra en el apoyo a mujeres y familias. El pasado año se comprometió a donar buena parte de su fortuna sin especificar si iría a la Fundación Gates.



"Creo que si tienes suficiente suerte de ser un multimillonario, créeme, puedes dar la mitad y no cambiará nada tu vida", dijo a la CBS.

