Melina Ramírez y Mateo Carvajal confirman su separación

Los rumores quedaron atrás. Este sábado la presentadora Melina Ramírez y Mateo Carvajal, ganador del formato concurso 'Desafío 2017', confirmaron a través de sus cuentas de Instagram que, tras cerca de dos años y medio juntos, su relación amorosa finalizó en junio de este año, poco antes del nacimiento de Salvador, su hijo.



La confirmación de la ruptura se dio de manera simultánea. Ramírez publicó en su cuenta un extenso video explicando la situación, mientras que Carvajal optó por compartir un emotivo texto acompañado de una fotografía.



Los dos, sin embargo, aclararon que, a pesar de los constantes rumores en redes sociales y en medios de comunicación, no habían decidido hacer pública su separación por tratarse, en sus palabras, de un "momento doloroso".

"Lastimosamente, no seguimos juntos —dijo Ramírez en su video— Nos tomamos todo este tiempo para poder hablar del tema porque era muy doloroso, porque hay momentos en los que, como pareja, atraviesas por unos dolores gigantes, unas dificultades, circunstancias complicadas como en cualquier relación y no es fácil salir a dar explicaciones".



Carvajal, por su parte, escribió: "Queríamos estar tranquilos y aprender de la situación en un momento de total privacidad".



Si bien no profundizaron en las causas de la ruptura, en sus respectivas publicaciones la presentadora y el ganador del popular 'reality' de Caracol Televisión dejaron en claro que a la fecha procuran mantener una convivencia cordial por el bienestar de su hijo Salvador, que nació el pasado 30 de julio.



De hecho, Martínez explicó en su video que en estos seis meses no han dejado de compartir juntos momentos con él, pues, dice, los dos tienen clara cuál debe ser su prioridad como padres. Incluso, comentó que los tres estuvieron juntos recientemente en Navidad.



"No estamos como pareja, pero sí estamos como padres, y siempre, el resto de nuestras vidas, vamos a estar juntos como padres", dijo la presentadora. Y en la publicación añadió: "Mateo y yo somos amigos y nos vamos a adorar siempre por Salvador, porque ahora tenemos a lo más importante en nuestras vidas".

Al respecto, Mateo Carvajal dijo: "Salvador es nuestro principal motor, nuestra felicidad más grande y por eso, en este tiempo, nos hemos dedicado a compartir, a ser amigos y a darle el amor y la unión familiar que necesita, aún cuando no somos pareja".



Sin embargo, en su publicación, la presentadora no descartó la posibilidad de estar juntos como pareja nuevamente. "Decidimos que definitivamente por ahora no, pero yo siempre digo: más adelante no sabemos. Los planes de Dios son mucho más grandes que los de nosotros, pero por ahora no estamos juntos", comentó.



Por su parte, Mateo escribió: "no sabemos si más adelante la vida nos vuelva a unir, pero por ahora esta es nuestra situación”. En su publicación, el ganador de 'Desafío' afirmó que Melina "es una gran mujer" y que será el amor de su vida "pues solo son llamados así los que tienen el poder de seguir transformándote en el tiempo y es mi ejemplo grande del llamado amor incondicional".



Ante el repentino anuncio, algunos usuarios en redes sociales han puesto en duda la veracidad del anuncio, por su coincidencia con el 'Día de los inocentes'. Sin embargo, el mismo Mateo Carvajal, a través de las 'historias' de su cuenta de Instagram, desestimó esa relación.

Los rumores sobre la ruptura de Melina Ramírez y Mateo Carvajal iniciaron en julio pasado, cuando usuarios en redes sociales empezaron a notar que los dos famosos ya no compartían fotografías juntos.



Los dos fueron cuestionados al respecto en varias oportunidades, sobre todo en entrevistas a medios de comunicación. Sus ambiguas respuestas acentuaban los rumores.

