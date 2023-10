Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza revelan fotos de su luna de miel

Los caleños, Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza, contrajeron matrimonio hace pocos días y decidieron compartir esta feliz unión a través de sus redes sociales.



Además de apartes del festejo, también es posible evidenciar momentos de su luna de miel, en la cual escogieron un destino particular.



“Esto apenas comienza”, fue la frase que utilizó el actor para referirse a este viaje en sus historias y publicaciones de Instagram, en donde se ve a la feliz pareja compartiendo momentos en la capital del mundo Nueva York.

Esta ciudad, que tiene hermosos y conocidos escenarios, está siendo testigo del amor que se profesa esta pareja y en las publicaciones de Mendoza es posible leer lo mucho que están disfrutando del viaje.



Con tiernos mensajes, el actor manifiesta lo feliz que se encuentra en esta unión que aún espera su ceremonia religiosa, la cual no ha sido anunciada hasta el momento.



Cabe resaltar que la pareja ya tiene hijos, fruto de sus anteriores relaciones, Melina tiene a Salvador, hijo del exparticipante del Desafío, Mateo Carvajal y Mendoza tiene a Valeria, cuya madre es la presentadora Daniela Donado.



La pareja se conoció justo antes de pandemia, momento en el que Ramírez atravesaba su ruptura con Mateo Carvajal.



Ya que Mendoza era amigo de la infancia de la hermana de Melina, esta fue la oportunidad que tuvieron de conocerse, pero por el encierro de la pandemia del Covid-19, no pudieron acercarse más.



Fue en el 2021 cuando se supo que la pareja tenía una relación y habían decidido unir sus vidas tras una romántica petición de matrimonio por parte de Mendoza, cuyo testigo fue el mar.



Por otra parte, fueron muchos los comentarios de los amigos cercanos de la pareja tras la feliz unión como: "Todaaa la felicidad del mundo te mereces amiga", "Que biennn abrazos y bendiciones, que viva el Amor. Juan y Meli Felicidad eterna", "Ese es un hombre a tu altura carajo. Dios bendiga esa linda unión, no merecías menos", entre otros.

