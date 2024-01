'Me quedé con 100 mil': Melina Ramírez rompe en llanto al recordar duros momentos

Melina Ramírez es una de las modelos y presentadoras más queridas por los colombianos, pues a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos, y en cada una de sus apariciones enamora a los televidentes con su profesionalismo y carisma.



Recientemente, la presentadora de 'Yo me LLamo' se volvió tendencia en las redes sociales al revelar, durante una entrevista, una de las situaciones económicas más duras que ha pasado con su emprendimiento.

Vale la pena mencionar que además de su trabajo en la televisión y como modelo, la vallecaucana creo la empresa GOUP con la que ofrece alimentos a base de proteína enriquecida con vitaminas y minerales, los cuales están diseñados especialmente para mujeres.



Actualmente, su empresa es bastante exitosa y llegó a ser nombrada por la revista 'Forbes' como una de las treinta promesas del emprendimiento y los negocios en Colombia. Sin embargo, en un reciente pódcast que hizo junto con su socio Sebastián Hernández Dugand, reveló que su camino como emprendedora no ha sido nada fácil.



“Pienso mucho en el camino duro, porque la gente no lo sabe, lo duro que fue para mí en mi momento de emprender. Lo duro que fue para mí una mala experiencia”, empezó diciendo.

Luego reveló que ella creía mucho en su empresa e invirtió todos sus ahorros, quedando con tan solo 100.000 pesos en su cuenta bancaria.



“Me senté con mi papá y él me dijo: '¿Usted cree en su sueño?', y yo le dije: 'sí, pá'. Puse todos mis ahorros, me quedé con $ 100.000 en la cuenta para recuperar GOUP, para sacar adelante mi sueño”, aseguró.



Pero a pesar de todos los desafíos que ha tenido que enfrentar, ella se encuentra muy orgullosa de todo lo que ha hecho y del camino que ha seguido con su empresa.



“Después de todo esto lindo que ha pasado y que Forbes te reconozca, nos hagan unas fotos y nos saquen ahí, pienso que voy por buen camino. Dios me está ayudando; Dios me está mostrando en camino, porque en un momento tuve muchísimo miedo”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

