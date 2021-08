Melina Ramírez tuvo que ser operada por una lesión

La famosa presentadora Melina Ramírez, a quien desde hace poco vemos en la pantalla chica como parte del programa ‘Bingos Felices’, de ‘Caracol Televisión’, contó que tuvo que ser operada por una lesión que tenía hace más de cinco años.



La presentadora publicó unas historias en su cuenta de Instagram en donde se le ve usando un cabestrillo y acostada guardando reposo.



Según Ramírez, desde hace más de cinco años sufría de síndrome de opérculo torácico que, según revistas médicas, es la “compresión de nervios o vasos sanguíneos”. Este problema afecta “el espacio ubicado entre la clavícula y la primera costilla”.



Según la Clínica Mayo, este síndrome puede causar síntomas como dolor en los hombros, el cuello y entumecimiento en los dedos. Y justamente debido a estos síntomas, la presentadora tuvo que ser operada.



Ramírez contó que hace un tiempo sus síntomas eran intermitentes, pero luego el dolor incrementó a tal punto que tuvo que someterse a la cirugía.



“Llegó un punto en que se puso demasiado doloroso. Me costaba dormir, no podía cargar a Salvador. Perdí la fuerza, se me dormía el brazo, me hormigueaban los dedos. Así que ya era mejor operar”, contó la presentadora.



Melina Ramírez aseguró que la cirugía salió bien y que guardará unos días de reposo mientras se recupera del procedimiento.



