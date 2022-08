Melina Ramírez es una de las presentadoras de televisión más queridas por los colombianos. Su fama empezó cuando debutó en la pantalla chica presentando la sección deportiva en noticias ‘RCN’, luego de haber quedado segunda en el concurso de belleza ‘Top Model of the World’, en 2012.



(Siga leyendo: ¿‘Blessd’ y su exnovia volvieron? Estas son las fotos que revelarían el romance).

Desde entonces, ha estado constantemente en la retina de las redes sociales y los medios de comunicación por su profesionalismo frente a las cámaras. No obstante, tras dar a luz a Salvador, su primer hijo, se ha alejado un poco del mundo del espectáculo para brindarle todas las atenciones a su pequeño.

Facebook Twitter Linkedin

Melina Ramírez fue presentadora del Desafío Super Humanos. Foto: Instagram

Ahora bien, eso no significa que no siga haciendo contenido, pues ahora es una reconocida 'influencer' que da consejos, tips de meditación y todo lo que tenga que ver con algunos aspectos ligados al estilo de vida, entre ellos, el ejercicio y la vida saludable.



Recientemente se ha vuelto viral en las diferentes plataformas digitales por presumir sus habilidades en el boxeo. Ella se animó a ponerse los guantes para tirar unos cuantos ‘jabs’, ‘cruzados’ y ‘uppercuts’ a la bolsa.



En las imágenes se le puede ver a la celebridad practicando con el lazo, fundamental ejercicio de cardio en el deporte de la ‘narices chatas’, haciendo unas cuantas flexiones, pero sobre todo, dejando un mensaje motivacional a su más de 5 millones de seguidores en el que hizo un llamado para saber afrontar los retos.



(Lea: Yina Calderón reveló la razón por la que no asistió a la posesión de Petro).



¿Son de enfrentar los desafíos grandes? Enfrenta los desafíos que te impulsen, que te reten. Desafíos que te demuestren que estás hecho de una fuerza imparable. No soy experta en esto, pero me gusta darle ¡duro!”, comentó la modelo.



“Don’t stop. ¡Go up! (no te detengas, sigue adelante)”, agregó.

Más noticias

Cintia Cossio reveló detalles íntimos de su vida personal: ‘Hacía aseo en casas’

Karol G sorprendió a su mamá con emotivo regalo de cumpleaños

Cuál es el secreto de un buen sostén (y por qué es importante para su salud)

Tendencias EL TIEMPO