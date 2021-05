Melina Ramírez denunció que realizan estafas a su nombre

La influencer y top model, Melina Ramírez, a través de Instagram, aseguró que hay algunas personas que están usando su nombre para realizar estafas por medio de redes sociales.



La forma en la que se dio cuenta de la modalidad de estafa fue por sus seguidores. Ellos le enviaban mensajes asegurando que, supuestamente, Melina estaría invirtiendo en la criptomoneda bitcoin, con la cual "se hizo millonaria".



"Eso no es cierto, no es real, no crean en eso y no se dejen engañar", comentó.



Sin embargo, este no es el único caso que ha pasado. Algunas semanas atrás, la presentadora Linda Palma también realizó una denuncia porque estaban utilizando su nombre para realizar estafas.



Según mencionó en sus historias, habrían creado una noticia falsa en un portal que no dijo el nombre, en el cual mencionaban que su dinero proviene del bitcoin.



Pero de momento, a pesar de comentarlo públicamente, no mencionó si empezaría una investigación para dar con los autores de las presuntas estafas.



TENDENCIAS EL TIEMPO