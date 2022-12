Melina Ramírez es una de las modelos y presentadoras más reconocidas del país. ¿Cómo no? Si ha estado al frente de uno de los realities al que los colombianos le guardan más cariño: ‘Yo me llamo’.



Por eso cuesta creer que ese, en realidad, no era su proyecto de vida. Por azares del destino llegó primero a los reinados y se coronó como segunda princesa. Desde entonces, ‘RCN’ puso los ojos en ella para que se incorporara en la sección de entretenimiento. Sin embargo, tenía muy claro que lo suyo eran los deportes.



La caleña soñaba con ser periodista deportiva y lo fue por un tiempo. De hecho, se convirtió en la primera de Colombia en entrevistar a James Rodríguez después de que fuera fichado por el Real Madrid.



Pero tiene muy claro que la vida dentro de los medios de comunicación es complicada: “En la universidad me iba muy bien, y como rendía y daba resultados, me dejaban meter materias extra para graduarme pronto. Llegué a un punto en el que veía 12 materias, iba a RCN y hacía mis prácticas para Póker y Águila en relaciones públicas, y andaba en bici por toda la ciudad para que me rindiera con el tráfico”.

De ahí saltó a los realities y pudo explorar una faceta diferente, en la que podía hacer chistes en cámara. Fue precisamente ese paso lo que la llevó a convertirse en la mujer que es hoy y, sobre todo, a ser madre de Salvador, el pequeño que hoy en día es su adoración.

Melina Ramírez en el ‘Desafío’

En 2017 tuvo la oportunidad de ser anfitriona de Playa Oro en el ‘Desafío’: “Fue muy curioso: yo no era la presentadora principal, salía muy poquito, 10 segundos, pero la gente se conectó un montón conmigo y se acuerda hasta el día de hoy”.



De hecho, después del reality surgió una de las relaciones más mediáticas de los últimos años: la de ella con Mateo Carvajal. Eso sí, ella aclara que no fue dentro del programa, sino una vez terminó: “Seguía al aire, pero ya se habían acabado las grabaciones, y por eso para la gente era como si todavía siguiera".



Así fue su relación con Mateo Carvajal

Según le contó a la revista ‘Don Juan’, se empezaron a hablar en Colombia al coincidir en una reunión: “Aquí empezamos a hablar, a conocernos, en el reality, de hecho, nunca hubo conexión, para mí era un participante más”.



Así se dio todo para que fortalecieran la relación de la que es fruto Salvador, “lo más sagrado de su vida” y por quien afirma que “todo valió la pena”.



Sin embargo, en diciembre de 2019, hace casi tres años, se confirmó que ya no estaban juntos y el ser madre soltera fue algo que realmente la afectó: “Fue un proceso durísimo y necesitaba a mi familia. Mi ginecobstetra me decía: ‘Alístese que usted tiene todo para que le dé una depresión postparto’, y yo dije ‘no, si a mí me da depresión postparto, me lleva el hijue*****, porque estoy vuelta m**rda por dentro, donde yo le deje coger fuerza a esta depresión o a esta tristeza, ¿quién va a alimentar a mi hijo?’”.



Por ello tomó la decisión de mudarse a Cali y reconectar con la Melina que vivió allí antes de los 18 años.



Es así que hoy en día puede decir: “Tenemos una muy buena relación y él es un gran papá”, refiriéndose a Carvajal.

Ambos han rehecho sus vidas. Melina, por su parte, está comprometida con el actor Juan Manuel Mendoza. Mateo también inició un noviazgo con Stephanie Ruiz.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS