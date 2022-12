Melina Ramírez es una reconocida modelo y presentadora, tras su participación en el Concurso Nacional de Belleza, fue contactada para ser conductora de varios reailties de la televisión colombiana.

Uno de los capítulos más recordados en la vida de la presentadora fue su relación con el influencer Mateo Carvajal, a quien conoció en el programa 'El Desafío' y fruto de su relación nació su hijo Salvador. Este romance en la vida de Melina Ramírez vio su cierre en 2019.



Hacia 2022, se comenzó a rumorar que Melina Ramírez estaba saliendo con el actor Juan Manuel Mendoza, pero esto solo fue confirmado meses después en sus cuentas de Instagram.



¿Cómo se conocieron Melina y Juan Manuel?

La presentadora habló en exclusiva con la revisa 'Don Juan', allí hablo sobre cómo inició su relación con el actor y detalles desconocidos sobre su vida.



Melina inició diciendo que se separó de Mateo antes de que naciera su hijo: "Mi ginecobstetra me decía: ‘Alístese que usted tiene todo para que le dé una depresión postparto’, y yo dije no, si a mí me da depresión pos- parto, me lleva el hijueputas, porque estoy vuelta mierda por dentro".



Melina Ramírez en Don Juan Foto: Hernán Puentes

Por esta razón decidió viajar a Cali, su ciudad natal. Allí se reencontró con su hermana y recordó que: "Juan es amigo del colegio de mi hermana, los abuelitos de Juan vivían en la unidad de mis abuelitos, ¡quién sabe cuántas veces pudimos haber estado en el mismo espacio!".



Pero en ese momento la presentadora no quería saber de hombres, pues estaba dedicada a sanar su corazón y a su hijo. Su hermana la invitó a una reunión donde también estaría Mendoza.

Fue como un súper match, una química impresionante, hablamos ese día un montón, pero yo le dije que no estaba preparada para nada. FACEBOOK

Cuando se vieron, confiesa Melina que tuvo una química impresionante con el actor, que hablaron durante horas pero que ella no estaba lista para una nueva relación: "Yo fui súper sincera y le dije: ‘Mira, yo estoy vuelta pedazos, pero me parece chévere hablar y conocerte’".



El 22 de marzo, día del cumpleaños de Melina, el actor la invitó a realizar un asado para celebrar su vida. En ese momento llevaban poco tiempo de relación y eran "muy discretos", menciona Ramírez.



Cuando la presentadora llegó a la finca, "al otro día nos encerraron por pandemia y y no pude volver a salir de allá durante tres meses", confiesa. Esto le dio la oportunidad de conocer más a Juan Manuel Mendoza, pero los pensamientos intrusivos estaban ahí, "yo decía ‘si esto no funciona, yo cómo me voy de esta finca con el niño y las maletas’", continúo.

Para el 16 de febrero de 2022, la relación era más que oficial y con unas imágenes a la orilla del mar, anunciaron su compromiso: "Desde el primer día que te conocí lo tuve claro" describió Juan Manuel en su Instagram.

Al abordar a Melina sobre su matrimonio respondió: "Nos ha tocado correr las fechas, tenemos muchos temas laborales [...] nos tocó moverlo un poquito, pero si Dios quiere: mitad de año de 2023.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS