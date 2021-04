Melina Ramírez sufrió accidente durante viaje al Valle del Cauca

Como muchas personas, Melina Ramírez aprovechó la época de Semana Santa para pasar tiempo junto a su familia y a su pequeño hijo, Salvador. Infortunadamente, durante un paseo junto a sus seres queridos la camioneta en la que se movilizaban se estrelló.



El vehículo transitaba por una carretera angosta del Valle del Cauca cuando se chocó con dos motocicletas que, al parecer, se desplazaban juntas. Aunque versiones iniciales aseguraban que la modelo era quien iba manejando el vehículo, Ramírez confirmó al programa de televisión 'Lo sé todo' que ella no iba al volante.



En las imágenes que circularon se ve a uno de los motociclistas sobre la carretera, pero ambos fueron atendidos por personal de primeros auxilios y se encuentran fuera de peligro, confirmó el medio ya mencionado.



Además, según la versión de la también presentadora, afortunadamente no se trató de un accidente grave y la empresa aseguradora se encuentra gestionando todo lo referente al tema.



Melina dejó claro que ella no era quien iba conduciendo el vehículo

Hasta el momento, Ramírez no ha hecho un pronunciamiento oficial en sus cuentas frente al tema, pero sí contó, en sus historias de Instagram, que estaba un poco "perdida" de las redes porque no le gusta revelar todo lo que hace y además, estaba pasando tiempo con su familia, su hijo y su novio, el actor Juan Manuel Mendoza.



De hecho, la modelo celebró su cumpleaños junto a su actual pareja y sus familiares en la ciudad de Cali, el pasado 22 de marzo. En las imágenes del encuentro, que compartió con sus seguidores, se le ve feliz junto a sus seres queridos y aseguró que para la reunión todos se realizaron la prueba del coronavirus.



A partir de la celebración del cumpleaños de la modelo crecieron los rumores de su posible compromiso con Juan Manuel Mendoza. Una hipótesis que tomó más fuerza luego de que el cantante Nicolás Mayorca escribiera: "Felicitaciones por el compromiso", en una publicación del actor en la que felicitaba a su pareja por su nueva 'vuelta al sol'.



Y aunque ninguno se ha pronunciado, en una entrevista reciente que concedió Mendoza al programa 'Bravíssimo', aseguró que Melina y él están tomando la relación con calma, muy comprometidos con el cariño, el respeto y la admiración que se tienen.



Si bien durante la emisión del programa no admitió ni desmintió nada, la pareja se ha mostrado muy feliz en redes sociales.



