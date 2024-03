Melfi reflexiona sobre su relación con Nataly Umaña: le pide ‘alejarse y dejar el show’

‘La casa de los famosos’ es un reality show de RCN Televisión que en las últimas semanas ha ganado gran protagonismo en las redes sociales, debido a las diferentes situaciones que se presentan en la convivencia diaria de los concursantes.

Una de estas situaciones que ha causado gran polémica es la relación sentimental que se ha entablado entre Nataly Umaña y Miguel Melfi, pues han sido bastante cariñosos y han protagonizado varios momentos de pasión.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que tras la relación que Nataly Umaña decidió sostener, su matrimonio de varios años con el actor Alejandro Estrada llegó a su fin.

En el más reciente capítulo y bajo la dinámica de ‘congelados’, ‘El jefe’ sorprendió al panameño con la visita de su madre, quien le recordó lo mucho que lo ama y le aconsejó sobre su amorío con Nataly Umaña.

“Lo que estás viviendo y haciendo acá no es real, hay una vida afuera que te espera, hay gente que te ama afuera, eso sí es real. Tienes que discernir entre lo bueno y lo malo, y qué está pasando después”, dijo la mujer que viajó desde Panamá a ver a su hijo.

"Tú sabes que te quiero y te amo, una madre tiene que estar cuando tiene que estar y tiene que decir las cosas. Yo busco y trato de entender, pero no puedo aceptar lo que está pasando, tú tienes que ver entre lo real y lo que no", agregó la madre de Miguel Melfi.

#LaCasaDeLosFamososCol | Estas fueron las palabras de Annie de Melfi, la madre de Miguel. 🥹



¿Ustedes qué opinan de los que ella le dijo a su hijo? 👀 los leemos 👇🏽



Sigue el minuto a minuto de la gala aquí https://t.co/G9T81dAC1J y 24/7 por la app de ViX #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/XxN4HiWfpP — Canal RCN (@CanalRCN) March 14, 2024

Tras la visita de la mujer, el panameño reflexionó sobre su relación con Nataly Umaña y en una muy seria conversación con la actriz tolimense, que se dio sobre las 2 a.m. el cantante dijo:

"Ella se reservó de ser cariñosa conmigo porque estaba supermolesta y quería que yo entendiera literalmente el mensaje que ella me estaba dando".

Por lo que decidió cuidar su imagen y alejarse de Nataly, sosteniendo una relación de amistad.

"Seguimos siendo parceros, siendo panas, el cariño sigue, sigues siendo una persona muy importante dentro de la casa", agregó Melfi.

Además, Miguel Melfi le pidió distancia y dejar el ‘show’, pues contó que tras escuchar a su mamá fue consiente de que le estaba haciendo daño a otras personas.

“A mí me hacía mucho más sentido que fueras tú quien me dijera 'Miguel quiero esto o lo otro' (con las manos haciendo señas de parar). Yo decía que cuando me lo dijeras todo bien, ni siquiera una molestia ni resentimiento”, dijo Miguel.

Luego de la inesperada ruptura para Nataly Umaña, ha aprovechado cada oportunidad que tiene para reclamarle a Melfi por haberla dejado sola, pues en una conservación que tuvieron con Sandra Muñoz le reclamó diciendo lo siguiente:

“Por eso te defendí siempre hasta el final. Y por eso siempre hasta que vino él. Yo también puse, te sobrepuse incluso a eso. Para cómo protegerte. Yo sé que tú no necesitas protección de nadie. Pero a mí sí se me hacía muy cabr** de mi lado que viniera él el domingo y yo, uy, no, me voy a alejar del man”, dijo Umaña.

Continuó diciendo: “Tú sabes que como quedas tú, como un bobo. Y no te iba a exponer a eso porque sentí que tú no tenías la culpa. Entonces yo me responsabilizo, yo asumo, yo pongo la cara y ya. Esa soy yo. Así asumo yo la vida. No, ahora, desde chiquita. Ya uno está en edad de asumir. Yo asumo su independencia”.

Sigo insistiendo SI ALEJO ES TAN PERFECTO porque te fuiste con el primer culicagado aparecido que conocisteeee. Su única rabia es que él no tomara la misma postura egoísta después de la visita y quien coño será leal a alguien que no fue leal con su esposo!! #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/EkkiFEhgEv — Noeh (@badgyalnoeh) March 14, 2024

