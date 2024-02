Melfi confesó su gusto por Nataly Umaña en 'La casa de los famosos': ¿le corresponde?

‘La casa de los famosos Colombia’ llegó a las noches de las familias colombianas el pasado domingo 11 de febrero, 22 celebridades ingresaron a la que se anticipa como ‘la casa más famosa del país’.



De acuerdo con la información proporcionada por el Canal RCN en su página oficial, "La casa de los famosos Colombia ofrece una experiencia de entretenimiento en vivo que captura la vida cotidiana y los desafíos únicos de diversas celebridades colombianas".

Además, señala que en este formato de renombre mundial, las celebridades están siendo filmadas las 24 horas del día, permitiendo a los espectadores presenciar cada momento de drama, emoción y acción. El programa no solo se enfoca en la convivencia de los famosos en la casa, sino que también los somete a diversas competiciones.

Una de las características que más ha llamado la atención es que en ‘La casa de los famosos’ estos serán aislados en una casa por 17 semanas, allí sacarán a flote su personalidad y sus mejores estrategias para convertirse en los ganadores de los 400 millones de pesos.



En los primeros días de convivencia, los famosos han compartido detalles de sus vidas personales y han aprovechado el tiempo libre para hacer amistades y empezar a armar estrategias para asegurar su permanencia en ‘la casa más famosa de Colombia’.



En la segunda semana de la competencia, la convivencia ha dado un giro radical, y ha habido un detalle que ha llamado la atención de los televidentes, pues la actriz Nataly Umaña, líder de la semana, ha mostrado una gran cercanía, complicidad y coqueteo con el cantante panameño Miguel Melfi.



Han sido varias las discusiones, roces y desacuerdos que cada rato se apoderan de ‘la casa más famosa de Colombia’, sin embargo, el evidente coqueteo entre algunos de los integrantes también han sido protagonistas.

La primera en dejar en claro sus intenciones amorosas fue la actriz y ex reina de belleza Isabella Santiago, quien mostró su interés por el deportista Juan David Zapata, sin embargo, este ha dejado ver su atracción por la actriz caleña, Martha Isabel Bolaños, a quien no le es indiferente.



De igual modo, la cercanía y coqueteo que en los últimos días se ha hecho evidente entre Miguel Melfi y Nataly Umaña ha puesto a los seguidores a preguntarse sobre qué pensará o cómo se sentirá el esposo de la actriz tolimense, con quien lleva más de 6 años de matrimonio y 10 de relación.



‘La Segura’ en diálogo con Karen Sevillano y Miguel Melfi contó que sorprendió a Nataly Umaña y Miguel Melfi bastante ‘cerquita’ y Miguel Melfi aseguró que la situación era confusa, porque a veces sentía que ella gustaba de él, pero en otros momentos no.



“A veces siento que sí por sus miradas, pero no estoy esperando nada, no tengo ninguna expectativa”, expresó Melfi en el confesionario.



Ante la situación, Karen Sevillano aseguró que le preocupa que Nataly Umaña cruce la línea y quede mal ante toda Colombia, ya que es una mujer casada y a las mujeres le dan más palo, porque aún vivimos en una sociedad machista.

