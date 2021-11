Series históricas imprescindibles

Los seres humanos somos contadores de historias. Unos más, otros menos, pero todos tenemos esa capacidad concedida por el lenguaje que nos permite revivir momentos pasados, crear otros nuevos que nunca han ocurrido e incluso hacer que otros vean lo que nosotros vemos.



Durante siglos, esos relatos se daban a conocer de forma oral o escrita básicamente porque eran los únicos medios de los que disponíamos para ello, pero la fotografía y el cine hicieron su aparición y fueron ocupando un puesto cada vez más importante.

Posiblemente, el medio para contar historias más popular del siglo XX fuese precisamente la gran pantalla y, aunque sigue estando a la orden del día, le ha surgido un competidor más pequeño y manejable al que muchos habían dado por perdido. La edad dorada de las series ha comenzado.



Mientras que las películas se consideraron, prácticamente desde sus comienzos, una unidad narrativa completa con su principio y su final, las series surgieron como un patito feo que debía fraccionarse en capítulos que solían terminar con una vuelta al statu quo, a la situación de comienzo. Esa concepción hizo que, durante mucho tiempo, las series solo proporcionaran un entretenimiento básico y con poca profundidad porque no se permitía desarrollar realmente las tramas o los personajes. Eso ha cambiado conforme cambiaba como medio y pronto se vio la oportunidad que brindaba para contar historias que no cabrían en una película.



Las series, el modelo narrativo más común en televisión, han crecido en todos los aspectos y cuentan con producciones iguales o mayores que las de muchas películas, un cuidado en los detalles que va hasta el milímetro y una complejidad en los personajes y las tramas que poco envidia a los argumentos de grandes films. Las plataformas de video on demand permiten que cada espectador decida qué quiere ver, y esa libertad de elección hace necesario una mejoría significativa de la calidad de los productos.



Son muchos los títulos que se podrían poner como ejemplo para ilustrar lo que aquí exponemos y enganchar a algún que otro espectador extra, pues las series ofrecen una amplitud de géneros y estilos tan grande como lo permita la imaginación de sus guionistas y creadores. Sin embargo, aquí optamos por esas series que no necesitan de excesiva ficción para funcionar, que nos hacen reflexionar sobre el camino que llevamos a nuestra espalda y que devuelven a la vida esas historias olvidadas hace tanto tiempo. Estas son las mejores series de temática histórica.

The Crown

Claire Foy interpreta con elegancia a la Reina Isabel II de Inglaterra, en una producción que trata de bucear en su vida privada y sus obligaciones en la esfera pública. Las rivalidades políticas, intrigas, las historias amorosas y los engaños de una misma corona, y dos casas distintas: el Palacio de Buckingham y el número 10 de Downing Street. Una producción de Netflix que ha conquistado al público y la crítica por igual.

The Crown. Foto: Netflix

Versailles

Una producción franco-canadiense en torno a la historia del palacio de Versalles desde su construcción en 1667. El actor George Blagden interpreta al monarca Luis XIV, que concibe Versalles como una "jaula de oro" donde intentará someter a la nobleza a través de caprichos y distracciones.



Vikingos

Un drama histórico dirigido por Michael Hirst. Narra las aventuras de Ragnar Lothbrok, figura mítica que aseguraba que era el descendiente de Odín, el dios principal de la mitología nórdica. Su mayor sueño es explorar nuevas civilizaciones surcando los mares. Además de un fiel retrato de estos fieros guerreros, la serie muestra el enfrentamiento entre las antiguas religiones nórdicas y el catolicismo y la vida cotidiana de los pueblos vikingos más allá de la batalla.

Peaky Blinders

En la industrializada ciudad de Birmingham, Reino Unido, de los años 20, Thomas Shelby (Cillian Murphy) es un joven soldado que vuelve a casa tras luchar en la Gran Guerra junto a los franceses para hacerse cargo del negocio familiar: una pequeña asociación mafiosa centrada en el juego ilegal y las carreras amañadas. Las ansias de los hermanos Shelby por aumentar su poder atraerán la atención de un curtido capitán de policía recién llegado de Belfast, todo acompañado por la música de Nick Cave y The White Stripes. Política, historia, intriga y vaivenes personales garantizados en esta producción de la BBC. By order of the Peaky Blinders.

Peaky Blinders. Foto: Netflix

The man in the High Castle

¿Qué hubiera pasado si la Alemania nazi y Japón hubieran salido vencedoras en la Segunda Guerra Mundial? ‘The Man in the High Castle’ explora una realidad histórica alternativa, que impactaría en nuestro mundo hasta la actualidad. En la ficción, Estados Unidos queda ocupado por las potencias del Eje, y los judíos supervivientes se ven obligados a esconderse bajo identidades falsas. Original y trepidante serie basada en la novela de Phillip K. Dick, autor de '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?'.

The man in the High Castle. Foto: Vía 'Muy interesante'

Klondike

En 1897, dos amigos de la infancia deciden marcharse a explorar nuevos territorios en Canadá. En el camino se enfrentan a duras condiciones meteorológicas y a enemigos muy peculiares. Protagonizada por Richard Madden, de Juego de Tronos, y producido por Discovery Channel.

Los Medici: señores de Florencia

De nuevo Richard Madden, que da vida a Robb Stark en Juego de Tronos, protagoniza una serie histórica, esta vez como Giovani de Medici, cuyo poder familiar crece de forma exponencial en la Florencia del año 1429. La historia del nacimiento de la clase media y de los enredos personales de una de las familias más famosas de la Historia.

Los Medici: señores de Florencia. Foto: Vía 'Muy interesante'

Genius

Basada en la biografía de Albert Einstein escrita por Walter Isaacson ‘Einstein: His Life and Universe’. Esta producción nos permite conocer la vida del físico, sus extrañas relaciones familiares y su vida personal. Además, cómo sus pasos le fueron llevando al camino de describir la teoría de la relatividad general. Una producción de Fox emitida en National Geographic Channel.

Poldark

Ross Poldark es un soldado británico que vuelve de luchar en la Guerra de Independencia, en el siglo XVIII. A su regreso, tras tres años combatiendo, su vida ha dado un completo giro: su padre ha muerto y su prometida Elizabeth se ha casado con su primo, Francis. Esta serie británica de la BBC está basada en las dos primeras novelas de Winston Graham de la serie de libros Poldark.



The last kingdom

Una elección indispensable para cualquier fan de Vikingos y prácticamente una continuación directa de esta. En el siglo IX, lo que hoy se conoce como Inglaterra eran varios reinos independientes. Uhtred, hijo de un noble sajón, es secuestrado por los normandos y criado como ellos. Cuando crece, Uhtred se verá envuelto en los enfrentamientos entre el Gran Ejército vikingo de Ivar el Sinhuesos y las tropas sajonas de Alfredo el Grande. La serie gira en torno a su conflicto personal: decidir si es leal a quienes le criaron o, por el contrario, elige ser fiel a sus ancestros. Una producción de BBC America.

The last kingdom. Foto: Vía 'Muy interesante'

El final del camino

Otra serie de marca España. En el marco de la construcción de la Catedral de Santiago, tres hermanos tienen que convivir con los acontecimientos de una Edad Media convulsa: invasión almorávide, luchas entre reyes cristianos...

El final del camino. Foto: Vía 'Muy interesante'

Taboo

A James Keziah Delaney se le da por muerto en su viaje a África, en 1814. Cuando vuelve a Londres, hereda el negocio familiar y buscará venganza por la muerte de su padre. Protagonizada por el reconocido actor Tom Hardy.

Taboo. Foto: Cortesía Fox Premium

Outlander

Fantasía, historia y romance en la Escocia del siglo XVIII. La protagonista, Claire, se ve obligada a casarse con un hombre beligerante, por quien comenzará a sentir una atracción desmedida mientras las Highlands escocesas convulsionan en un enfrentamiento político y militar contra el dominio inglés.

Outlander. Foto: Fox Premium

Underground

La historia de un grupo de esclavos que escapa de una plantación de Georgia, en 1857, ayudados por una pareja que, en secreto, apoya la abolición de la esclavitud. Emocionante drama histórico con un protagonista carismático, Noah, conocido por sus dotes como herrero y con un historial de marcas en la espalda, que se traducen en sueños de libertad.

Los Tudor

La apasionante y polémica vida de Enrique VIII una vez convertido en monarca de Inglaterra. El joven reyllegó a contraer matrimonio hasta en 6 ocasiones, y la corte no estaba exenta de escándalos políticos y sexuales. Protagonizada por Jonathan Rhys Meyers (Match Point) y Natalie Dormer (Juego de Tronos).

Los Tudor. Foto: Vía 'Muy interesante'

Sons of liberty

Un grupo de jóvenes radicales se une en secreto para hacer lo posible para que Estados Unidos se convierta en una nación, cambiando el curso de la Historia. Una miniserie dirigida por Kari Skogland (Vikingos), y con caras tan reconocibles como Ben Barnes ('Las crónicas de Narnia') y Henry Thomas (E.T.).

Sons of liberty. Foto: Vía 'Muy interesante'

Downton Abbey

La acción comienza en 1912, dos años antes de la Primera Guerra Mundial y en el contexto del hundimiento del Titanic. En esta tragedia muere el heredero de los condes de Grantham, y un abogado de clase media, Matthew, es quien ostenta ahora el título. Una ficción británica de éxito desarrollada por el ganador del Óscar al mejor guion original, John Fellowes.

Downton Abbey. Foto: Focus Features

Los Borgia

La ficción nos traslada al Renacimiento, y narra la historia de una de las familias españolas más poderosas, rodeada de ambición y escándalos sexuales. Rodrigo Borgia logró ser papa bajo el nombre de Alejandro VI entre 1492 y 1503 y convirtió su posición en una fuente de poder y corrupción de la que también bebieron sus hijos, Lucrecia y César Borgia.

Los Borgia. Foto: Vía 'Muy interesante'

Deadwood

Nos remontamos al Estado de Montana durante el siglo XIX. Deadwood es un pueblo sin ley, que presenta las tramas clásicas del cine del oeste: impera la ley del más fuerte, tiroteos, juegos de azar, las chicas del Salloon... A Deadwood llegan nuevos habitantes: un sheriff de Montana y un rico heredero con su mujer. El pueblo de Deadwood aún existe, y mantiene muy vivo el recuerdo de sus primeros colonos buscadores de oro. Creado, dirigido, escrito y producido por David Milch, está protagonizada por Timothy Olyphant en el papel de Seth Bullock y Ian McShane como Al Swearengen.

Isabel

Una serie española de gran calidad, protagonizada por Michelle Jenner, clave para entender la personalidad de Isabel la Católica. La conocida reina fue coronada con apenas 23 años, y el inicio de la serie se centra en su infancia y adolescencia.

Nicolas Le Floch

Esta producción francesa cuenta la historia de Le Floch, un detective del París del siglo XVIII con una vida amorosa complicada. Trabaja para el teniente general de la policía Antoine de Sartine y le acompaña su asistente, el inspector Pierre Bourdeau. Encontrarás historia, crimen y misterio, con una excelente descripción del París de la época, al detalle.

Nicolas Le Floch. Foto: Vía 'Muy interesante'

The white queen

La serie nos introduce en la Inglaterra de la Guerra de las Dos Rosas, entre 1455 y 1485. Se centra en las vidas de Isabel Woodville y Lady Margarita Beaufort, reina consorte del monarca Enrique IV de Inglaterra y madre del futuro Enrique VII.

The white queen. Foto: Vía 'Muy interesante'

Mindhunter

En 1977, dos agentes del FBI comenzaron a desarrollar una ciencia criminal que permitiera, a través de la psicología, reconocer el comportamiento y forma de pensar de los asesinos en serie. La ausencia de base previa hizo que, para este nuevo enfoque, fuese necesario entrevistar a asesinos capturados y profundizar en los rincones más oscuros de su retorcida mente. Protagonizada por Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv, la serie consigue crear una atmósfera de tensión dentro de un estilo policial que se aleja de lo común en este género.

Mindhunter. Foto: Patrick Harbron / Netflix

Fariña

La polémica existente sobre el secuestro del libro de Nacho Carretero generó una gran expectación en esta serie. Durante los años 80, la mala situación económica de Galicia creó una tormenta perfecta de la que se aprovecharían los antiguos traficantes de tabaco para ampliar su negocio y conseguir más ganancias, pero el precio a pagar por su nuevo producto también sería mayor. Fiel retrato del negocio del narcotráfico en las costas gallegas.

Fariña. Foto: Antena 3

Damnation

Seth Davenport es el cura de un pequeño pueblo de Iowa que carga sus sermones con un potente elemento revolucionario, llamando a las clases bajas a la revolución y la huelga. Los intereses políticos y económicos de los caciques del pueblo harán que contraten a un ‘rompehuelgas’, un peligroso y sanguinario pistolero a sueldo que tiene cuentas pendientes con Seth. La serie refleja con crudeza la mala situación de los estados agrícolas durante los primeros años 30 y la Gran Depresión, además de las luchas sindicales.

Hijos del Tercer Reich

En un punto intermedio entre la miniserie y el telefilm, ‘Hijos del Tercer Reich’ se alza como una de las mejores y más frescas representaciones de un tema tan (tan) tratado como lo es la Segunda Guerra Mundial. Esta producción alemana muestra el conflicto desde el punto de vista de un grupo de jóvenes alemanes entre los que se encuentran dos soldados, una enfermera del frente, una aspirante a cantante deseosa de éxito y un judío. La historia comienza en 1941 con la promesa del grupo de volver a reunirse al acabar la guerra; pero el conflicto se alarga y acaba por cambiar a cada uno de ellos de formas que ninguno esperaba.

Hijos del Tercer Reich. Foto: Vía 'Muy interesante'

Narcos

Una de las grandes superproducciones de Netflix que se han convertido en un éxito por su excelente ritmo y cuidada ambientación. El creciente poder de Pablo Escobar como señor de la droga hace que Estados Unidos deba implicarse en la caza y captura de este capo y de los que vendrían después de él. De la serie se destacan las actuaciones de Wagner Moura, Pedro Pascal y Boyd Holbrook y las tramas que aúnan acción, suspense y un realismo desbordante de las guerras que países como Colombia libraron y libran contra los narcos.

Rebellion

Este producción irlandesa narra el Alzamiento de Pascua desde la perspectiva de tres mujeres muy distintas que verán cómo su vida y sus sueños se ven truncados por los acontecimientos históricos y el destino de su país. En 1916, cuando aún se luchaba en los frentes de la Primera Guerra Mundial, un grupo de insurgentes irlandeses se rebela contra el gobierno británico en Dublín e intentan instaurar una república. Este suceso es considerado como el comienzo del establecimiento de Irlanda como nación independiente fuera de Gran Bretaña.

The Young Pope

Lenny Belardo acaba de ser elegido papa, siendo uno de los más jóvenes de la historia al no haber cumplido ni siquiera los 50 años. La controvertida personalidad del religioso, que fuma, bebe y escucha a grupos como Daft Punk, pone nervioso tanto al alto clero como a los fieles más acérrimos, porque nadie sabe qué está pasando por la cabeza del joven papa ni qué planes tiene para el Vaticano. Una de las grandes apuestas de HBO que brilla por su estilo propio y por la genial actuación de Jude Law en el papel del pontífice.

The Young Pope. Foto: Vía 'Muy interesante'

Boardwalk Empire

En un turbio y ajetreado momento entre la Primera Guerra Mundial y el Crac del 29, la ciudad de Atlantic City se convierte en un nido del pecado que promueve el juego y el alcohol, aunque este segundo esté prohibido por la Ley Seca. Los políticos y comerciantes deberán recurrir a Enoch "Nucky" Thompson, quien llenará los bares de alcohol y las calles de sangre en su lucha por el poder. Fascinante serie de mafiosos con un consumado Steve Buscemi como protagonista absoluto.

Boardwalk Empire. Foto: Vía 'Muy interesante'

Wild Wild Country

En 1981, el controvertido gurú espiritual Baghwan, líder de la secta Rajneesh, se instaló junto a sus seguidores en Oregón y comenzó a construir su propia ciudad utópica muy cerca de la localidad de Antilope. Pronto, las diferencias entre los ciudadanos y los miembros de la secta empiezan a aflorar y no tardan en convertirse en una guerra abierta con técnicas de guerrilla bacteriológica, planes de asesinato e intentos de tomar el poder. Esta serie-documental de Netflix es una apuesta interesante y curiosa por el surrealismo de los hechos en que se basa, los cuales son completamente ciertos.

Wild Wild Country. Foto: Vía 'Muy interesante'

Chernobyl

Esta mini-serie dirigida por Craig Mazin y producida por HBO resultó un éxito redondo prácticamente desde su estreno. Los 5 episodios en los que se narra la historia de una de las peores catástrofes provocadas por el hombre, el accidente nuclear ocurrido en la central ucraniana en 1986, exponen de forma muy próxima a la realidad el drama que se vivió y cómo se llegó a él. Desde el guion hasta la ambientación y el reparto, Chernobyl consigue atrapar en una historia cruda y breve que tanto la crítica como el público han sabido alabar.

Alias Grace

Basada en la novela de Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada, Alias Grace es una serie de suspense y asesinatos con un potentísimo valor humano. Tanto la novela como la serie están basadas en la historia real de Grace Marks, una inmigrante irlandesa que en el siglo XIX fue acusada del brutal asesinato de su jefe aunque ella siempre alegó que no recordaba nada. Años después del juicio, un médico muestra interés por Grace y se propone ayudarla a recordar.

Alias Grace. Foto: Cortesía de Netflix

Band of brothers

Esta miniserie de diez episodios fue producida por dos grandes genios del cine, Steven Spielberg y Tom Hanks en el año 2001. Band of Brothers es una adaptación de la novela homónima del historiador Stephen Ambrose, y se centra en las experiencias de la Compañía Easy del 506º Regimiento de Infantería Paracaidista, de la 101.ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Band of brothers. Foto: HBO

Espías de Cambridge

Esta miniserie producida por la BBC en 2003 narra una de las historias que más conmoción causaron en Inglaterra. En Espías de Cambridge seguimos al clásico grupo de estudiantes perfectos (atractivos, ingeniosos, cultos y de buena familia) que durante la Segunda Guerra Mundial sirvieron en el servicio secreto británico para combatir al nazismo. Lo que más tarde se supo es que, al mismo tiempo, habían aceptado espiar para el KGB soviético, la agencia de inteligencia de un país que dejó de ser aliado de Inglaterra después de la guerra.

Espías de Cambridge. Foto: Vía 'Muy interesante'

Carlos, rey emperador

Siguiendo la estela de Isabel, serie de gran éxito que servía como biopic para la reina Isabel I de Castilla, RTVE lanzó en 2015 una secuela con su nieto Carlos. La serie comienza con la llegada del futuro emperador a España y relata los problemas que tuvo para gobernar un país del que ni siquiera conocía su idioma, sus aspiraciones para convertirse en emperador del Sacro imperio y su imparable política expansionista que le llevó a dirigir uno de los mayores imperios de la historia.

Carlos, rey emperador. Foto: Vía 'Muy interesante'

El Ministerio del Tiempo

Ciencia ficción, toques de comedia y grandes dosis de aventuras a la vieja usanza componen esta sorprendente y exitosa serie española. El Ministerio del Tiempo plantea la existencia de un organismo del gobierno español que protege la historia de España para que esta no sea alterada (ni para bien ni para mal). La combinación de elementos y personajes dispares que maneja le permiten ofrecer una gran variedad de escenarios diferentes que juegan con la propia historia de España con el fin de difundirla y de hacernos reflexionar.

El Ministerio del Tiempo. Foto: Vía 'Muy interesante'

Elizabeth I

Isabel I Tudor es uno de los personajes femeninos más interesantes de la historia de Inglaterra y esta serie intenta hacerle justicia al mostrárnosla como lo que fue: una mujer valiente y decidida que tuvo que demostrar que era capaz de gobernar ante las dudas y recelos de un mundo de hombres empeñado en que se casase para poder servir a un rey y no a una reina.

Elizabeth I. Foto: Vía 'Muy interesante'

John Adams

Otro biopic de un personaje histórico, como poco, interesante. John Adams hace su entrada en la historia siendo el abogado defensor de los soldados británicos que perpetraron la 'masacre de Boston' t su ingenio le valió una invitación para participar en el Congreso Continental. Adams llegaría a ser uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, vicepresidente bajo el mandato de George Washington y segundo presidente de una nación que apenas estaba abriendo los ojos al mundo.

John Adams. Foto: Vía 'Muy interesante'

La catedral del mar

La catedral del mar recuerda en algunas cosas a Los pilares de la Tierra pero consigue tener su estilo y tono propios. El argumento tiene lugar en la Barcelona del siglo XIV, durante los años de construcción de la catedral de Santa María del Mar, y retrata las doctrinas religiosas de la época y el sistema de clases sociales medival a través de las experiencias de Arnau Estanyol, a quien seguimos desde su infancia hasta su madurez.

La catedral del mar. Foto: Netflix

Land girls

Land girls (Chicas de la tierra), cuenta la historia de cuatro jóvenes inglesas que acaban encontrándose en una granja de Hoxley, donde son enviadas para trabajar como miembros de la Organización de Mujeres de Apoyo a la Guerra mientras los hombres combaten en el frente de la Segunda Guerra Mundial.

Land girls. Foto: Vía 'Muy interesante'

Marco Polo

Esta producción de 2014 explora la vida del explorador Marco Polo en la etapa en la que visitó el Imperio de Kublai Khan, nieto de Gengis Kan, último emperador Mongol y fundador de la dinastía Yuan.

Marco Polo. Foto: Netflix

Mildred Pierce

Basada en la novela de James M. Cain, Mildred Pierce transcurre en esos Estados Unidos color sepia de la Gran Depresión y profundiza en la relación entre la protagonista, Mildred, y su hija mientras ambas intentan salir adelante.



Mildred Pierce. Foto: Vía 'Muy interesante'

Reign

Reign (o Reino) trata los primeros momentos de la reina María Estuardo de Escocia en Francia, país al que viajó para desposarse con el príncipe Francisco y así conseguir un aliado que le permitiera defenderse de Inglaterra. La serie se centra en los romances y las intrigas palaciegas para hacer avanzar la trama.

The company

Basado en una novela de Robert Littell, The Company plantea un juego del gato y el ratón en el que tres amigos de la universidad toman caminos distintos pero paralelos al ser reclutados por la CIA y por el KGB. La historia transcurre en ese mundo oculto por la neblina que es el espionaje durante los años de la Guerra Fría.

The company. Foto: Vía 'Muy interesante'

The Kennedys

Muchos los consideran el homólogo más cercano que los Estados Unidos tienen a una casa real. La familia Kennedy tiene una gran historia y lleva muchos años vinculada con el poder y las decisiones importantes en el país de las oportunidades. Desde John P. Kennedy, pasando por sus hijos John (JFK) y Robert, esta miniserie analiza el papel que la familia jugó en el desarrollo de la política estadounidense en el siglo XX.

The Kennedys. Foto: Vía 'Muy interesante'

Los pilares de la Tierra

La serie comparte título y trama con una de las grandes novelas de Ken Follett. El escritor británico nos presenta una serie de tramas y conflictos personales que reflejan la sociedad del momento en medio de un periodo histórico complejo como fue la llamada 'anarquía inglesa'. Además de los protagonistas humanos, todas las miradas recaen sobre la impresionante catedral gótica que se está construyendo y que se convierte en el corazón de la historia.

Los pilares de la Tierra. Foto: Vía 'Muy interesante'

Tiempos de guerra

Esta producción española toma como contexto la Guerra del Rif, el conflicto bélico en el que España intentaba mantener sus posesiones en el norte de África y restaurar su supuesto honor perdido mientras los rifeños liderados por Abd el-Krim los masacraban. La serie nos plantea una nueva visión de la guerra al hacer protagonistas de esta historia a un grupo de enfermeras y médicos de la Cruz Roja española que intentaban salvar vidas en primera línea.

Tiempos de guerra. Foto: Vía 'Muy interesante'

Un mundo sin fin

Basada en la novela de Ken Follett, Un mundo sin fin es la continuación de Los pilares de la Tierra y vuelve a transportarnos hasta la ciudad ficticia de Kingsbridge durante los comienzos de la Guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia y otros acontecimientos históricos como el estallido de la peste negra.

Un mundo sin fin. Foto: Vía 'Muy interesante'

